VIDEO: Vedcami roka 2016 sú Pavel Povinec a Mária Omastová

Na snímke v popredí víťazi kategórií Vedec Roka 2016 počas slávnostného odovzdávania cien Vedec roka 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca 16. mája 2017 v Bratislave. Na snímke v popredí víťazi kategórií Vedec Roka 2016 počas slávnostného odovzdávania cien Vedec roka 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca 16. mája 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Na snímke víťaz kategórie Vedec roka SR Pavel Povinec počas slávnostného odovzdávania cien Vedec roka 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca 16. mája 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Na snímke predsedníčka vedeckej rady Ústavu polymérov SAV Mária Omastová, ocenená Vedkyňa roka 2016 počas slávnostného odovzdávania cien Vedec roka 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca 16. mája 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) – Pavel Povinec z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Mária Omastová z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied sa stali Vedcami roka SR 2016. Obe osobnosti si ocenenia prevzali na dnešnom slávnostnom vyhlásení 20. ročníka oceňovania vedcov roka v Bratislave, ktoré organizuje Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).Povinec získal ocenenie za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity. Vedec roka odporúča mladým začať robiť vedu. Upozorňuje však, že toto nie je správny smer pre tých, ktorí očakávajú, že budú bohatí. Veda je podľa neho zadosťučinenie a oslava myslenia a potešenie z nových nápadov. "dodal Povinec.Omastová sa stala laureátkou za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články. V ďalšej kategórii Mladá osobnosť vedy získal ocenenie Tomáš Bertók za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené na vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov. Osobnosťou roka v oblasti technológií sa stal Radovan Hudák za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe. Osobnosťou roka v programoch EÚ sa stal Daniel Donoval. A to za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU.Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Jubilejný 20. ročník oceňovania sa konal opäť pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.Ocenenie osobností vedy a techniky s názvom Vedec roka SR sa udeľuje pravidelne každý rok od roku 1997. Tradíciu ohodnotenia aktivít slovenských vedcov a technikov, na ktorých sa predtým ,zabúdalo', založil významný propagátor vedy, dnes už zosnulý Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Journaliste-Studio a bývalý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov. Za 20 rokov existencie súťaže Vedec roka SR boli ceny udelené dohromady 99 významným slovenským vedcom a vedkyniam, vrátane tohto roku.