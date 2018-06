VIDEO: VESMÍRNY JUBILANT: Slovenská družica lieta v kozme už rok

Iba ten, kto naozaj začína od nuly, vie pochopiť, aká strastiplná cesta vedie ku hviezdam. Doslova. Dôverne to poznajú aj konštruktéri a celý tím okolo prvej slovenskej vesmírnej družice skCube.

Satelit tvaru kocky o veľkosti strán 10 cm (tzv. nanosatelit alebo cubesat) odštartoval do vesmíru 23. júna 2017 minútu pred šiestou hodinou ráno. Bezpečne uložený na palube rakety PSLV-C38 sa začala jeho kozmická misia práve z indického kozmodrómu Šríharikota.Po necelých dvadsiatich minútach od štartu sa skCube oddelil od nosného stupňa raketového nosiča a po ďalšej polhodine už rozvinul svoje komunikačné antény a začal do vesmíru vysielať prvé signály.

Zaujímavosťou je, že ako prvý ho zachytil rádioamatér Dmitrij Paškov z Moskvy. Jeden oblet okolo Zeme trvá nanosatelitu približne 90 minút, jeho pracovná obežná dráha je vo výške okolo 500 kilometrov a pohybuje sa rýchlosťou 7,6 km/s.



Malá číselná rekapitulácia toho, čo všetko predchádzalo okamihu vynesenia družice na orbitu Zeme, vyzerá takto: desať rokov od prvých plánov, päť rokov vývoja, výroby a testovania a jeden a pol roka čakania na vytúžený štart.

Vesmírny rok prvej slovenskej družice v číslach





Družica za rok vykonala 5555 obletov Zeme



Z toho 2200 krát bola v dosahu komunikačných satelitov na území Slovenska



Palubné akumulátory sa za jeden rok 5555 nabili a vybili. Na porovnanie bežný mobilný telefón zaznamená asi 1000 nabití, čo je približne 2, 5 roka prevádzky



Satelit preletel vzdialenosť 240 miliónov kilometrov. Svetlo preletí túto vzdialenosť za 13 minút a vzdialenosť Slnka od Zem je približne 149 miliónov kilometrov



Satelit je 365 dní bez jediného reštartu



Satelit prijal 455 riadiacich povelov zo Zeme vrátane povelu na odvysielanie spravy o svojich narodeninách



Na Zem poslal takmer 1 milión telemetrických paketov

365 dní v kozme

Družica obletí našu planétu za deň približne 15 krát a za jeden rok urobila tých obletov celkovo 5555. Nie vždy však prelietava aj nad Slovenskom. V dosahu anténnych systémov sa ocitla nad našou krajinou 2200 krát.



Realizačný tím má po počiatočných starostiach súvisiacich s prípravami na samotný let konečne dôvod na radosť. Komunikačné systémy spolu s palubným zdrojom pracujú spoľahlivo, pretože za 365 dní v kozme nebol potrebný ani jeden reštart.



„Je to obrovský úspech celého tímu, ktorý sa na vývoji družice podielal. Družica skCUBE nám stále prináša množstvo zaujímavých údajov a aj po roku na orbite máme každý deň plné ruky práce. A ani zďaleka nekončíme!" uviedol šéfa projektového tímu Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity Jakub Kapuš.

Prehľad udalostí, ktoré predchádzali letu družice do vesmíru

- Letový exemplár prvej družice vyvinutej a postavenej slovenskými inžiniermi a vedcami predstavili dnes v Bratislave. Družica by do vesmíru mala vylietieť v máji tohto roka a vyniesť by ju mala z kalifornského kozmodrómu Vandenberg raketa Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX.– Termín odletu sa posúva. Prvá slovenská družica skCUBE by sa mala dostať na obežnú dráhu Zeme začiatkom júna tohto roku. Maketu družice dnes predstavili na Trenčianskych robotických dňoch na výstavisku Expo Center v Trenčíne.- Štart prvej slovenskej družice skCUBE sa presúva až na jeseň. "Bohužiaľ, nedávno nám náš holandský partner preposlal list od americkej strany, kde je uvedené, že dochádza opäť k ďalšiemu odkladu," spresnil Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Nový štart družice je teraz plánovaný medzi 1. septembrom a 30. novembrom 2016. SOSA odhaduje, že k odletu skCUBE by mohlo dôjsť v polovici októbra. Jeden z dôvodov prečo nastalo opäť k presunu štartu, bola minuloročná júnová havária Falconu 9 a následné vyšetrovanie.

Predseda Národnej rady SR (NR SR) Peter Pellegrini sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Lamačskej ceste zúčastnil na tlačovej konferencii Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), počas ktorej bola oficiálne odhalená prvá slovenská družica. Na snímke prvá slovenská družica, ktorú vyšleme do vesmíru.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

- Termín odletu prvej slovenskej družice skCUBE do vesmíru nie je jasný. Situáciu skomplikovala septembrová havária rakety Falcon 9FT, keď počas rutinného predletového testu motorov došlo k výbuchu.– Družica skCUBE by mala do vesmíru odletieť začiatkom júna. Jej štart, ktorý sa v minulosti niekoľkokrát odložil pre problémy s americkou raketou Falcon 9, je teraz plánovaný z indického kozmodrómu Šríharikota. Na tlačovej konferencií v Bratislave to dnes uviedli predstavitelia Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), ktorá projekt realizuje.

Na snímke ľudia sledujú štart indickej rakety PSLV-C38, ktorá na orbit vyniesla 31 družíc, medzi ktorými je aj prvá slovenská družica skCUBE z vesmírneho strediska Šríharikota 23. júna 2017. Slovenská družica skCUBE je súčasťou misie, ktorá na orbit vyniesla 31 družíc. Dopravila ich tam 44 metrov vysoká a 320 ton vážiaca indická raketa. Jej hlavným nákladom bol vyše 700 kg vážiaci indický satelit Cartosat-2E, zvyšok tvorilo 30 satelitov a družíc vrátane slovenskej skCUBE a českého cubesatu VZLUSAT-1.

Foto: TASR/AP



23. júna 2017 - Slovenská kozmonautika urobila dnes ráno ďalší krok do vesmíru. Z vesmírneho strediska Šríharikota totiž odštartovala indická raketa PSLV-C38, ktorá na orbit vyniesla 31 družíc, medzi ktorými je aj prvá slovenská družica skCUBE.