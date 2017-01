VIDEO: Viete kde končia vianočné stromčeky po sviatkoch?

Komunálne služby v Nitre už začali s vývozom živých vianočných stromčekov. Mesto prostredníctvom oznamov vyzvalo ľudí, aby na sídliskách ukladali stromčeky k stojiskám smetných nádob. Na snímke zamestnanci komunálnych služieb zbierajú vianočné stromčeky v Nitre 11. januára 2017. Foto: TASR - Henrich Mišovič Komunálne služby v Nitre už začali s vývozom živých vianočných stromčekov. Mesto prostredníctvom oznamov vyzvalo ľudí, aby na sídliskách ukladali stromčeky k stojiskám smetných nádob. Na snímke zamestnanci komunálnych služieb zbierajú vianočné stromčeky v Nitre 11. januára 2017. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 12. januára (TASR) – Vianočné stromčeky z nitrianskych domácností končia v mestskej kompostárni. Občania môžu stromčeky odkladať k smetným nádobám, predtým by ich však mali zbaviť všetkých ozdôb a pozlátok. Tie môžu pri kompostovaní spôsobovať problémy, preto ich musia pracovníci mestských služieb prácne odstraňovať. „V minulosti sme skúšali stromčeky využívať ako krmivo pre zvieratá, no neosvedčilo sa nám to. Práve kvôli kúskom ozdôb, ktoré na vyhodených vianočných stromčekoch zostávali a spôsobovali zvieratám tráviace problémy", skonštatoval Pavol Jakubčin z odboru komunálnych činností na nitrianskom mestskom úrade.So zberom vianočných stromčekov začali v Nitre začiatkom tohto týždňa, do ukončenia zberu pracovníci mestských služieb vyvezú a spracujú zhruba tisícku stromčekov V mestskej kompostárni sa vianočné stromčeky menia na štiepku. Po pridaní ďalšej zelenej hmoty sa z nich vyrába substrát určený na oživenie pôdy.