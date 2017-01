Video: Virálna kampaň k filmu Kruh(y) má za 24 hodín 200 miliónov videní

Ak ste náhodou toto video ešte nevideli, určite to rýchlo napravte. Je sa naozaj na čo pozerať.

Z jedného televízora vystúpi Samara, ktorá je hlavnou postavou vo filme Kruh. Niektorí z vás to zrejme považovali len za akýsi žart, zo strany predajne. Bolo v tom ale niečo viac.

V podstate sa jednalo o naozaj vynikajúcu guerilla kampaň pre nový film Kruhy, tretí film z tejto hrôzostrašnej série.

Len na Youtube má toto video skoro 4 milióny prezretí, no ako sa dalo predpokladať, sociálne siete toto číslo poriadne navýšili. To, že je táto kampaň tak úspešná nebolo len tak, poriadne tomu pomohli najväčšie svetové médiá a influenceri, ktorí to zdieľali, či už na Twitteri alebo Facebooku.

Viac o tejto kampani nám povie aj Marek Didák z agentúry Hype:

Ak ste aj fanúšikom tohto filmu, potešíme vás. Svetová premiéra je naplánovaná už naa krátko po tomto dátume, ju budeme môcť vidieť aj u nás.