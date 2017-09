VIDEO: Vládna letka je kompletná, na Slovensku pristál posledný Airbus

Na snímke prílet Airbusu A319 na letisko M. R. Štefánika v Bratislave 2. septembra 2017. Foto: TASR/Vladimír Benko/MV Foto: TASR/Vladimír Benko/MV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – Vládna letka ministerstva vnútra je kompletná. Na letisku M. R. Štefánika v Bratislave dnes popoludní pristálo lietadlo Airbus A319, ktoré doplnilo štvoricu leteckých dopravných špeciálov. Definitívne ju tvoria dva stroje Airbus A319 a dve menšie lietadlá typu Fokker 100.Najnovší Airbus A319 dnes absolvoval let z Ostravy, kde stroj dostal identický náter s podobizňou Milana Rastislava Štefánika, ako zvyšné tri špeciály. „uviedol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý sa zúčastnil dnešného letu.V rámci letu lietadlo absolvovalo aj kontrolu Leteckého úradu SR. Po pristaní prešlo i takzvaným vodným mostom, ktorý pripravili letiskoví hasiči, čím privítali nový prírastok na letisku. Lietadlo pri pristávaní sprevádzaj aj jeden z vrtuľníkov ministerskej letky.Druhý zo slovenských airbusov v minulosti používal bývalý francúzsky prezident Jacques Chirac. Slovenská republika ho kúpila za 34,9 milióna eur od švajčiarskej spoločnosti Comlux, v cene je zahrnutý aj servis, výcvik pilotov a servisné stredisko pre opravy, ktoré bude môcť využívať aj tretia strana.Oproti prvému airbusu je posledný zo štvorice špeciálov starší, má však väčšiu prepravnú kapacitu do 100 pasažierov. Airbus, ktorý Slovensko kúpilo vlani, odíde v krátkom čase na niekoľkomesačnú plánovanú generálnu opravu do USA, ktorá bola súčasťou kúpnej ceny, vysvetlil Kaliňák. Novší airbus už generálnu opravu a obnovu vnútorného vybavenia absolvoval.vyzdvihol minister s tým, že bude vhodnejší pre evakuačné účely.Celkovú obnovu leteckých špeciálov Kaliňák označil za efektívnu, aj vďaka tomu, že Slovensko nakúpilo staršie stroje.ozrejmil.Fakt, že ide o identické dvojice strojov airbus a fokker sa podľa ministra prejaví aj ich v jednoduchšom a lacnejšom servise. Nové stroje spotrebujú tiež menej paliva a vďaka nižšej hmotnosti za ne Slovensko bude platiť aj menšie pristávacie poplatky, vyrátal benefity Kaliňák. Ocenil aj fakt, že lietadlá dokážu pristáť aj vo väčších nadmorských výškach a na kratších pristávacích plochách.vysvetlil minister, že Slovensko štvoricu dopravných lietadiel potrebuje.doplnil.