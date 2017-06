VIDEO: Vodca labouristov Corbyn vyzval premiérku, aby rezignovala

Vodca britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn dnes vyhlásil, že premiérka Theresa Mayová by mala rezignovať a uvoľniť cestu novej vláde vzhľadom na to, že jej konzervatívci v parlamentných voľbách stratili kreslá, hlasy i podporu.







Mayová povedala, že jej strana sa bude usilovať o zaručení stability krajiny bez ohľadu na výsledok volieb. Nepovedala však výslovne čo plánuje, ak sa potvrdí povolebný odhad výsledkov.



"Krajina potrebuje obdobie stability a nech bude výsledok akýkoľvek, Konzervatívna strana garantuje, že splníme našu povinnosť a zaručíme stabilitu."



Po zrátaní polovice z odovzdaných hlasov sa potvrdzuje povolebný odhad, že konzervatívci zostanú najsilnejšou stranou v parlamente, ale nemusia mať väčšinu. Podľa Corbyna to znamená, že sa "politika zmenila" a voliči odmietli reštriktívne opatrenia konzervatívcov.



Corbyn, ktorý obhájil svoje parlamentné kreslo v londýnskom volebnom obvode, vyzval Mayovú, aby "odišla a uvoľnila cestu vláde, ktorá bude skutočne reprezentovať túto krajinu".



Rovnako ako Corbyn obhájila svoje parlamentné kreslo aj Mayová, na rozdiel od bývalého vicepremiéra Nicka Clegga. Clegg viedol Liberálnych demokratov počas piatich rokov ich koaličnej vlády s konzervatívcami do roku 2015. Vo volebnom obvode Sheffield Hallam na severe Anglicka ho porazil kandidát labouristov.



Centristickí proeurópski Liberálni demokrati dúfali, že pre nich budú hlasovať voliči, ktorí chcú, aby Británia zostala v Európskej únii. Ale mnohí z nich zrejme hlasovali pre labouristov.



Clegg vyzval všetkých politikov, aby po pokúsili zaceliť "hlboko rozdelený a polarizovaný národ".



Konzervatívci by si mohli predsa len udržať väčšinu, tvrdí prognóza



Konzervatívna strana britskej premiérky Theresy Mayovej si môže udržať väčšinu v parlamente aj po štvrtkových voľbách, ktoré podľa prvých odhadov oslabili jej pozíciu. Vyplýva to z prognózy pre britskú tlačovú agentúru PA, zverejnenej po zrátaní odovzdaných hlasov v prvých 100 zo 650 volebných obvodov.



Na základe týchto údajov by mali konzervatívci v 650-člennej Dolnej snemovni obsadiť približne 330 kresiel, teda viac ako polovicu, čo by znamenalo, že môžu naďalej samostatne vládnuť.

Britský politológ: Víťazom volieb je Corbyn, Mayová prehrala na plnej čiare

Predpokladané výsledky štvrtkových parlamentných volieb v Británii sú akýmsi zemetrasením v tamojšej politike. Počas povolebnej noci v Londýne to uviedol pre TASR profesor politických vied na Queen Mary University of London Tim Bale.

Za skutočných víťazov volieb označil labouristov.

povedal Bale a dodal, že je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako ďalej. Lídra labouristov Jeremyho Corbyna označil za faktického víťaza volieb, zatiaľ čo súčasná premiérka a šéfka konzervatívcov Theresa Mayová podľa neho volebný zápas prehrala na plnej čiare.

Bale pripustil možnosť ďalších volieb, avšak zároveň pripomenul, že Britániu čakajú náročné rokovania o vystúpení z EÚ, a preto potrebuje silného lídra. V prípade, že sa odhadované výsledky potvrdia, by konzervatívci podľa neho mali začať

ostatné politické strany, aby zistili, či ich podporia v parlamente.

konštatoval politológ, pričom si myslí, že pre krajinu sa začína veľmi náročné obdobie.

Podľa aktuálnej prognózy spravodajskej stanice BBC by mali Mayovej konzervatívci obsadiť v 650-člennej Dolnej snemovni parlamentu 322 kresiel, teda o deväť menej, ako mali doteraz. Predpokladá sa, že ďalších 261 kresiel pripadne labouristom, 32 kresiel Škótskej národnej strane a 13 kresiel Liberálnym demokratom.

Mayová dá vyhlásenie o 11.00 h

"Toto je najlepší možný výsledok, ktorý si mohli labouristi predstaviť len vo svojich snoch, a zároveň je to najhoršia noc pre Konzervatívnu stranu. Vláda zrejme stratila väčšinu v parlamente,""obvolávať""Jediná strana, ktorá podľa mňa bude spolupracovať s konzervatívcami, je (severoírska) Demokratická unionistická strana,"



Britská premiérka Theresa Mayová dá dnes o 11.00 h SELČ (10.00 h GMT) vyhlásenie, informovali miestne médiá. Vyhlásenie má prísť v čase, keď Mayovú vyzývajú na odstúpenie. Podľa takmer úplných výsledkov predčasných parlamentných volieb v Spojenom kráľovstve totiž Konzervatívna strana pod jej vedením nezískala parlamentnú väčšinu.



Premiérka pritom sama zvolala tieto predčasné voľby, v nádeji, že získa od voličov silnejší mandát pri vyrokovávaní podmienok brexitu, teda odchodu Británie z Európskej únie.



"Samozrejme, ak (Mayová) dosiahne horší výsledok než pred dvoma rokmi a bude takmer nemožné zostaviť vládu, potom pochybujem, že v dlhodobom horizonte ako líderka Konzervatívnej strany prežije," vyhlásil dnes bývalý minister financií George Osborne pre televíziu ITV, na ktorú sa odvolala agentúra DPA.