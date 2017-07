Video: Vodička prešla išla v protismere na R2. Viezla aj malého chlapca, nebol v autosedačke

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA 7. júla - Asi desať kilometrov prešla vo štvrtok popoludní v protismere po rýchlostnej ceste R2 v úseku Detva - Zvolen 49-ročná vodička Škody Octavia. Vzadu v aute viezla aj malého chlapca, nebol v autosedačke, pretože vo vozidle žiadnu nemala.Vodičku na rýchlostnej ceste zastavili policajti. Podľa informácií na oficiálnej facebookovej stránke polície vodička pri vchádzaní na R2 nerešpektovala dopravné značenie a prešla výjazdovou vetvou do protismeru. Žene na mieste zadržali vodičský prekaz a čaká ju správne konanie.Ak sa už vodič do takejto situácie dostane, polícia radí, aby nepokračoval v jazde. Auto treba odstaviť, zapnúť výstražné svetlá, obliecť si reflexnú vestu, vystúpiť z vozidla, čo najďalej za zvodidlami a privolať policajtov. Ako upozorňujú policajti, vodič by sa rozhodne nemal otáčať. Treba počkať na ich príchod, vozidlo pomôžu bezpečne otočiť správnym smerom.