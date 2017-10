Video: Vodíková platforma SURUS od General Motors

Platforma dostala názov po osobnom slonovi Hannibala, s ktorým prešiel cez Alpy.

Koncept SURUS nepotrebuje vodiča, čím sa odstránila kabína a vzniklo viac nákladného priestoru. Ten je výnimočný najmä svojou univerzálnosťou využitia. Platforma môže poslúžiť napríklad na prepravu klasického kontajneru alebo núdzového generátora el. energie. Z platformy SURUS by sa taktiež dala zostrojiť záchranná ambulancia, stavebný stroj alebo snowcat.

SURUS poháňajú dva elektrické motory, ktoré prenášajú silu na všetky štyri kolesá. Elektrickú energiu vyrábajú vodíkové palivové články, ktoré skrze lithium-iontové akumulátory dodávajú energiu elektromotorom. Vďaka vodíkovým palivovým článkom sa dojazd odhaduje na 640 km jazdy po spevnenej ceste a nabitie by malo trvať oveľa kratšie, než u klasických elektromobiloch. Uvidíme, či sa tento nápad podarí pretaviť aj do konkrétnej podoby, no platforma SURUS má na to rozhodne potenciál.