Video: Volejbalisti Prievidze získali premiérový majstrovský titul

Silva Marcilio z Prievidze (vľavo) a Anton Menner z Nitry v siedmom zápase finále play off extraligy mužov vo volejbale medzi VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra 18. apríla 2018 v Prievidzi. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prievidza 18. apríla - Volejbalisti VK Prievidza získali premiérový majstrovský titul v slovenskej extralige. V stredajšom rozhodujúcom siedmom stretnutí finále play off zdolali na vlastnej palubovke VKP Bystrina SPU Nitra 3:1 a na zápasy triumfovali 4:3. Prievidza sa v tejto sezóne radovala aj v pohári a po ligovom úspechu môže oslavovať slovenské double.





VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra 3:1 (19, 24, -13, 16)



109 minút, rozhodovali: Mokrý a Porvazník



/konečný výsledok série 4:3, Prievidza získala titul/

7. zápas finále play off extraligy volejbalistov:





Hostia sa v úvode dostali do trojbodového náskoku, domáci ich však nepustili do výraznejšieho trháku a prvýkrát v rozhodujúcom stretnutí viedli 6:5. Stav 9:9 bol posledný remízový v úvodnom sete, za prispenia Laaneho, ktorý sa prezentoval troma bodmi za sebou, sa domáci odpútali na rozdiel šiestich (15:9), ba aj siedmich bodov (17:10). Nitrania nezabalili set, ale zvrátiť ho už nedokázali, Prievidžania zužitkovali zásluhou Kubša tretí setbal a dejstvo si pripísali za 27 minút pomerom 25:19.



Domáci vstúpili do druhého setu suverénne a po neúspešnom útoku hosťujúceho Reháka viedli už 6:0. Hostia prvýkrát zabodovali až za tohto nepriaznivého stavu, no nenadviazali dlhšou šnúrou a prehrávali aj 2:9. Manko sa im potom predsa podarilo nielen znížiť, ale aj zmazať na 10:10. Prievidza prerušila sériu protivníka vďaka Kubšovi a od tohto momentu sa mužstvá striedali v bodovaní častejšie. O viac bodov viedla opäť Prievidza (17:14 či 19:16), Nitra sa však aj tentoraz vrátila do hry na 19:19. Domácim pomohli chybná nahrávka hosťujúceho Guzmana a eso Marcilia (22:20), za stavu 22:22 vybojovali peknú výmenu a dopracovali sa k setbalu (24:23). Ten ešte nepremenili, ale druhý už zásluhou Laaneho áno a vyrovnanejší 31-minútový set dotiahli do úspešného konca 26:24.



Prievidžanom chýbal k majstrovským oslavám už len jediný set, no Nitra na rozdiel od predchádzajúceho zachytila začiatok dejstva. Hostia sa najprv držali mierne v popredí a potom viedli aj o osem bodov, Porubský ich v tejto fáze potiahol dvoma esami za sebou. Nitrania postupne zvýšili náskok na deväť, desať až jedenásť bodov (24:13). Nepremrhali hneď prvú setbalovú príležitosť na predĺženie duelu a po 23 minútach získali set 25:13.



Nitrania si fazónu z tretieho dejstva preniesli aj do úvodu ďalšieho, ich súper zabodoval, až keď zaostával 0:4. Hostia prišli o neveľký náskok, keď sa domáci dotiahli na 8:8. Prievidza však potom prebrala iniciatívu a prepracovala sa do vedenia. Od stavu 15:9 už vzhliadala majstrovskú koncovku a naďalej za ňou smerovala (17:9 či 19:11). Nitra ešte zvládla náročnú výmenu a priblížila sa na šesť bodov, ale to bolo z jej strany všetko. Domáci si pripísali 28-minútový set pomerom 25:16 a v hale mohli vypuknúť majstrovské oslavy.









hlasy po zápase:



Richard Nemec, tréner Prievidze: "Po dvoch ľahkých prehrách s Nitrou bolo ťažké udržať chalanov v koncentrácii. Chceli to rýchlo vybaviť, no Nitra na konci tiež ukázala svoju silu. Začali sa hecovať hráči, ktorí boli celý ročník ticho. Prebudili sa, volejbal stál za to a zvíťaziť pred takýmto publikom je niečo nádherné. Bola to lotéria ako v piatom sete, hralo sa na jeden zápas, chalanov som len upozorňoval, aby sa vrátili k svojej hre."

Marek Kardoš, tréner Nitry: "V stredu rozhodli individuálne zručnosti jednotlivých hráčov. Celý čas sme išli do plných, akcie sme chceli ukončiť veľmi rýchlo. To sa v Prievidzi nevypláca, tu treba hrať veľmi trpezlivo, čo nám teraz chýbalo. Tentoraz boli trpezlivejší Prievidžania, to rozhodlo."



Matej Kubš, kapitán Prievidze: "Počas sezóny sme podávali stabilnejšie výkony, takže si myslím, že nás favorizovalo veľa ľudí. Navyše, mali sme výhodu domáceho prostredia, aj to zohralo svoju úlohu. Prvé dva zápasy sme doma vyhrali zdanlivo ľahko, ale neboli to jednoduché stretnutia. Museli sme sa nadrieť a hrať veľmi dobrý volejbal. Ľudia si možno mysleli, že sériu vyhráme 4:0 alebo 4:1, ale vedel som, že v Nitre to bude ťažké. Vyšli im aj zmeny na postoch, oni to doma zdramatizovali. Následne sme nezvládli domáci zápas, som rád, že na druhý pokus to vyšlo."



Peter Kašper, kapitán Nitry: "Dúfate, až kým sa neskončí posledná lopta. Myslím si však, že v stredu vyhrali Prievidžania zaslúžene. Hrali naozaj koncentrovane, nenechali sa vyviesť z miery, urobili všetko, aby získali titul. Možno po ňom túžili viac než my, kvalitatívne boli o čosi lepší. Bola to krásna finálová séria. Pevne verím, že aj v nasledujúcich sezónach budú kvalitné tímy, ako sme v tejto boli my a Prievidza."