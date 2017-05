VIDEO: Volejbalistka Dubovcová má novú partnerku, chcú ísť na OH 2020

Na snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová počas tlačovej konferencie v Bratislave 10. mája 2017, na ktorej bola predstavená nová beachvolejbalová dvojica Natália Dubovcová a Andrea Štrbová pred začiatkom sezóny. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Novovytvorený pár plážových volejbalistiek Natália Dubovcová, Andrea Štrbová má smelé plány, ktoré by radi obe hráčky zakončili účasťou na OH 2020 v Tokiu. Pomôcť by im k tomu mal aj navýšený finančný príspevok od Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), ktorá dvojici vyjadrila plnú podporu.Dubovcová takmer sedem rokov tvorila úspešné duo s Dominikou Nestarcovou. Vlani do posledného momentu bojovali o účasť na OH v Riu de Janeiro, ale v Brazílii napokon chýbali. Následne prišlo medzi hráčkami k ukončeniu spolupráce a Dubovcová si musela hľadať novú spoluhráčku.rozhovoril sa manažér slovenskej dvojice a Natáliin otec Miloš Dubovec.Novú partnerku pre jeho dcéru napokon našli v Česku. Stala sa ňou bývalá mládežnícka reprezentantka SR v "šestkovom" volejbale Andrea Štrbová.dodal Dubovec.Nová dvojica začala trénovať v januári, vedie ju úspešný poľský kouč Lukasz Fijalek. Doteraz majú za sebou 97 dní tréningov v deviatich blokoch.uviedla Dubovcová.Štrbová, ktorá naposledy hrala v českej extralige za TJ Sokol Frýdek-Místek, priznala, že ju zlákala najmä možnosť zabojovať o olympiádu." vravela. S prechodom z haly na piesok zatiaľ problém nemá.dodala Štrbová.Úvod kariéry novovytvorenej dvojice bude náročný, keďže body do renkingu FIVB má len Dubovcová. Aj preto budú v tomto roku štartovať najmä na turnajoch, na ktoré ich pustí bodový rebríček, prípade tam, kde dostanú voľné karty. S nimi im chce pomôcť aj vedenie SVF.potvrdil prezident SVF Ľubor Halanda.Príspevok od národnej federácie bude tvoriť tretinu rozpočtu dua Dubovcová, Štrbová.deklaroval Halanda.