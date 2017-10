VIDEO: VŠC Dukla zastrešilo bobistov, cieľom ZOH 2018 v Pjongčangu

Na snímke bobisti zľava Lukáš Kožienka, Radek Matoušek, Patrik Subally, podpredseda Slovenského zväzu bobistov Ladislav Noskovič, bobissti Jozef Buvala a Jakub Fendek počas tlačovej konferencie VŠC Dukla Banská Bystrica a Slovenského zväzu bobistov 13. októbra 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 13. októbra (TASR) - Vojenské športové centrum Dukla zastrešilo slovenských bobistov a sľubuje si od toho účasť na ZOH 2018 v Pjongčangu. Podrobnosti sa riešili od 15. augusta po tom, čo vo VŠC zaregistrovali žiadosť o nadviazaní spolupráce so Slovenským zväzom bobistov. V olympijskej sezóne si presne stanovila začiatok i koniec, od 1. októbra do 31. marca.V tíme bobistov figurujú pilot Radek Matoušek a ďalší šiesti členovia, bývalí šprintéri Ladislav Noskovič, Jakub Fendek, Jozef Buvala, Patrik Subally, Vladimír Šimík a vzpierač Lukáš Kožienka. Riaditeľ odboru riadenia športu vo VŠC Dukla Pavel Kobela vysvetlil, v čom všetkom armádne stredisko bobistom pomôže:Nad bobistami bude dohliadať vo VŠC Dukla Igor Kováč, bronzový na 110 m prek. na MS v Aténach 1997.povedal Kováč.Väčšinu z bobistov tvoria bývalí atléti.dodal bývalý šprintér.Jeden z najskúsenejších bude Ladislav Noskovič, taktiež bývalý šprintér:Snom slovenských bobistov je olympijský Pjongčang, ZOH zažil vo svojej kariére jedine Lukáš Kožienka.uviedol Ladislav Noskovič.Pilot Radek Matoušek označil za najťažšie skombinovať nasadenie so samotnou jazdou:Bobistov obavy neprenasledujú, tvrdí Radek Matoušek:Do seriálu EP a kvalifikácie na ZOH všetky posádky vstúpia s nulou na konte. Výpočty sú jasné, z 30 miest zaplnia 21 na ZOH silné krajiny, jedno patrí usporiadateľovi a medzi zvyšných osem si trúfajú preniknúť aj slovenskí bobisti, podľa prognóz skôr v štvorbobe ako dvojbobe.