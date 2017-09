VIDEO: VšZP zavádza nové recepty na lieky s čiarovým kódom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zavádza namiesto klasických receptov nový recept s čiarovým kódom nazývaný eRecept. Má umožniť zdieľanie informácií medzi lekármi a lekárňami a nastavenie efektívnejšej a bezpečnejšej liečby pacienta. Na základe dohody so Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK) nebudú poistenci VšZP od októbra v zapojených lekárňach platiť 17 centov za eRecept.Recept s čiarovým kódom môžu vydať pacientom poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú do služby eRecept VšZP zapojení. Aktuálne je to jedna tretina zmluvných poskytovateľov, teda asi 2400 ambulantných lekárov, priblížil šéf najväčšej poisťovne Miroslav Kočan. Cieľom je podľa neho do konca roka zapojiť 70 percent poskytovateľov. Zapojených lekárov môžu poistenci identifikovať podľa nálepky s názvom eRecept Liečba pod kontrolou. Na projekte sa zatiaľ podieľa asi 40 percent lekární, teda necelých tisíc, ozrejmil prezident SLeK Ondrej Sukeľ.povedal Kočan. Poplatok za elektronický recept im lekárne vykompenzujú z vlastných zdrojov. VšZP bude na oplátku týmto lekárňam garantovať skrátenie lehôt splatnosti a zjednodušenie administratívy, keďže elektronická forma výrazne skracuje spracovanie a revíziu receptov v poisťovni. Podmienkou je, že lekáreň musí mať podpísaný dodatok k zmluve.Vďaka vzájomnému zdieľaniu informácií medzi lekármi a lekárňou má mať zapojený lekár lepší prehľad o liekoch, ktoré pacient užíva. Zároveň má možnosť zobrazenia liekovej histórie poistenca, ako aj prípadných liekových interakcií. "doplnil Sukeľ.ERecept VšZP sa stáva súčasťou elektronického zdravotníctva a postupne by mal úplne nahradiť papierový. Služba je dostupná pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – ambulantných lekárov, nemocnice aj lekárne. Pripojenie na eRecept už technicky umožňujú najväčší dodávatelia informačných systémov, ktorých služby využíva okolo 90 percent poskytovateľov. S ostatnými dodávateľmi rokovania naďalej prebiehajú.Koncept eReceptu prevzala VšZP bezodplatne od súkromnej poisťovne Dôvera. Tá ho využíva od októbra 2014.priblížil jej PR špecialista Matej Štepianský.