VIDEO: VÝNIMOČNÝ ROK V BOXE: Joshua-Kličko pamätným súbojom roka 2017

Profesionálni majstri sveta v štyroch najprestížnejších verziách k 31. decembru 2017:



superťažká váha (neobmedzene):



WBA (super) - Anthony Joshua (V. Brit.),

WBA (regulárny) - Manuel Charr (Sýr.),

WBC - Deontay Wilder (USA),

IBF - Anthony Joshua (V. Brit.),

WBO - Joseph Parker (N. Zél.)



ťažká váha (do 90,7 kg):



WBA (super) - Denis Lebedev (Rus.),

WBA (regulárny) - Yunier Dorticos (Kuba),

WBC - Mairis Briedis (Lot.),

IBF - Murat Gassiev (Rus.),

WBO - Oleksandr Usyk (Ukr.)



poloťažká váha (do 79,4 kg):



WBA - Dmitrij Bivol (Rus.),

WBC - Adonis Stevenson (Kan.),

IBF - Artur Beterbiev (Rus.),

WBO - Sergej Kovaľov (Rus.)



superstredná váha (do 76,2 kg):



WBA (super) - George Groves (V. Brit.),

WBA (regulárny) - Tyron Zeuge (Nem.),

WBC - David Benavidez (USA),

IBF - Caleb Truax (USA),

IBF (dočasný) - Andre Dirrell (USA),

WBO - Gilberto Ramírez (Mex.)



stredná váha (do 72,6 kg):



WBA (super) - Gennadij Golovkin (Kaz.),

WBA (regulárny) - Rjota Murata (Jap.),

WBC - Gennadij Golovkin (Kaz.),

IBF - Gennadij Golovkin (Kaz.),

WBO - Billy Joe Saunders (V. Brit.)



ľahká stredná váha (do 69,9 kg):



WBA (super) - Erislandy Lara (Kuba),

WBA (regulárny) - Brian Castano (Arg.),

WBC - Jermell Charlo (USA),

IBF - Jarrett Hurd (USA),

WBO - Sadam Ali (USA)



welterová váha (do 66,7 kg):



WBA - Keith Thurman (USA),

WBC - Keith Thurman (USA),

IBF - Errol Spence (USA),

WBO - Jeff Horn (Aus.)



ľahká welterová váha (do 63,5 kg):



WBA - voľný,

WBC - voľný,

IBF - Sergej Lipinec (Rus.),

WBO - voľný



ľahká váha (do 61,2 kg):



WBA - Jorge Linares (Ven.),

WBC - Mikey Garcia (USA),

IBF - Robert Easter (USA),

WBO - voľný



superperová váha (do 59,0 kg):



WBA - Alberto Machado (Portor.),

WBC - Miguel Berchelt (Mex.),

IBF - Keniči Ogawa (Jap.),

WBO - Vasyľ Lomačenko (Ukr.)



perová váha (do 57,2 kg):



WBA (super) - Léo Santa Cruz (Mex.),

WBA (regulárny) - Abner Mares (Mex.),

WBA (dočasný) - Jesus Rojas (Portor.),

WBC - Gary Russell (USA),

IBF - Lee Selby (V. Brit.),

WBO - Óscar Valdez (Mex.)



superbantamová váha (do 55,3 kg):



WBA (regulárny) - Daniel Roman (USA),

WBA (dočasný) - Moises Flores (Mex.),

WBC - Rey Vargas (Mex.),

IBF - Rjosuke Iwasa (Jap.),

WBO - Jessie Magdaleno (USA)



bantamová váha (do 53,5 kg):



WBA - Ryan Burnett (V. Brit.),

WBC - Luis Nery (Mex.),

IBF - Ryan Burnett (V. Brit.),

WBO - Zolani Tete (JAR)



supermušia váha (do 52,2 kg):



WBA - Khalid Yafai (V. Brit.),

WBC - Srisaket Sor Rungvisai (Thaj.),

IBF - Jerwin Ancajas (Fil.),

WBO - Naoja Inoue (Jap.)



mušia váha (do 50,8 kg):



WBA - voľný, WBC - Daigo Higa (Jap.),

IBF - Donnie Nietes (Fil.),

WBO - Šo Kimura (Jap.)





ľahká mušia váha (do 49,0 kg):



WBA (super) - Rjoiči Taguči (Jap.),

WBC - Ken Širo (Jap.),

IBF - Rjoiči Taguči (Jap.),

WBO - Ángel Acosta (Portor.)



minimálna váha (do 47,6 kg):



WBA - Thammanoon Niyomtrong (Thaj.),

WBC - Chayaphon Moonsri (Thaj.),

IBF - Hiroto Kjoguči (Jap.),

WBO - Rjuja Jamanaka (Jap.)







WBA - World Boxing Association



rok založenia: 1962



sídlo: Panama City (Pan.)



prezident: Gilberto Mendoza





WBC - World Boxing Council



rok založenia: 1963



sídlo: Mexico City (Mex.)



prezident: Mauricio Sulaimán







IBF - International Boxing Federation



rok založenia: 1983



sídlo: Springfield (USA)



prezident: Daryl Peoples







WBO - World Boxing Organization



rok založenia: 1988



sídlo: San Juan (Portor.)



prezident: Francisco Varcarcel





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Rok 2017 sa do pamäti priaznivcov profesionálneho boxu zapísal viacerými výnimočnými súbojmi. Niektoré dokonca prevýšili propagačnú kampaň, ktorá často zostáva bez športovej odozvy. Až budúcnosť ukáže, či bol tento rok iba dočasným záchvevom niekdajšieho šampióna po dlhom období sklamaní, alebo začiatkom novej úspešnej éry. Pri bilancovaní uplynulých dvanástich mesiacov sa však zatiaľ aspoň dá ohliadnuť za tým, čo pripravili.Medzi zápasmi kraľuje 29. apríl. Pred 90.000 fanúšikmi sa v londýnskom futbalovom svätostánku Wembley stretli domáci Anthony Joshua a ukrajinský bývalý šampión superťažkej hmotnostnej kategórie Vladimir Kličko. Postarali sa o súboj, ktorý sa okamžite zaradil ku klasikám historicky i laicky najatraktívnejšej divízie. Joshua pokoril Klička technickým knokautom v jedenástom kole po tom, ako sa obaja dokázali v predchádzajúcich kolách pozviechať z podlahy. Kličko, paradoxne, napriek neúspešnému výsledku ponúkol jeden z najlepších, ak nie najlepší výkon svojej titulmi aj olympijským zlatom ozdobenej kariéry. Ukončil ju v auguste vo veku 41 rokov.vyznal sa Kličko pre SunSport.Ukrajinec vedie zoznam pästiarov, pre ktorých bol rok 2017 rozlúčkový. Okrem neho zavesili rukavice na klinec Američania Floyd Mayweather, Andre Ward, Timothy Bradley, Miguel Cotto z Portorika či Mexičan Juan Manuel Márquez. Všetci majú potenciál stať sa členmi Siene slávy, Mayweather a Márquez sa do nej dostanú nesporne. Prvý menovaný tiež obohatil boxerský rok komerčne nesmierne vydareným augustovým stretnutím s írskym majstrom zmiešaných bojových umení Conorom McGregorom. Američan dosiahol rekordné 50. profesionálne víťazstvo bez jedinej prehry alebo remízy a vzápätí už po tretí raz ohlásil koniec aktívnej činnosti. Rovnako Ward skončil nezdolaný po júnovom odvetnom triumfe nad Rusom Sergejom Kovaľovom. Bradley už tento rok nevstúpil do ringu.Márquez síce neboxoval od roku 2014, no snahu o ďalší duel vzdal až v auguste:Mexičana preslávila aj štvorzápasová sága s Mannym Pacquiaom, po remíze a dvoch prehrách - o všetkých troch rezultátoch sa diskutovalo ako o kontroverzných - sa dočkal knokautu svojho veľkého filipínskeho soka.Zďaleka nekončí Márquezov krajan Saúl Canelo Álvarez, na ktorého by mala čakať odveta proti Kazachovi Gennadijovi Golovkinovi. Ich septembrová prvá konfrontácia bola netrpezlivo očakávaná a počas dvanástich kôl nesklamala. Dojem však pokazilo remízové (ne)rozuzlenie a najmä verdikt rozhodkyne Adalaide Byrdovej 118:110 v prospech Álvareza. Vysvetľovať ho musela aj pred Nevadskou štátnou športovou komisiou (NSAC). V druhom súboji nebude chcieť ani jeden zanechať pochybnosti, tak ako sa to v septembri podarilo Srisaketovi Sorovi Rungvisaiovi.Thajčan si v marci pripísal tesné víťazstvo nad Románom Gonzálezom z Nikaraguy. Úvodný duel kandiduje rovnako ako Joshua - Kličko na Súboj roka podľa Asociácie amerických boxerských novinárov (BWAA), druhý trval omnoho kratšie. Sor Rungvisai knokautoval bývalého lídra rebríčka naprieč hmotnostnými kategóriami už vo štvrtom kole.povedal Sor Rungvisai, ktorého životný príbeh je pozoruhodný. Ešte pred niekoľkými rokmi sa živil zbieraním odpadkov v Bangkoku a momentálne vlastní opasok organizácie WBC v supermušej váhe. Obhajovať ho bude už 24. februára proti Mexičanovi Juanovi Franciscovi Estradovi. Tento súboj, ako aj Canelo - Golovkin II dávajú prísľub, že profesionálnemu boxu by sa mohlo viesť dobre aj po Novom roku.