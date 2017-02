VIDEO: Wild Park vo Veľkej Lomnici dbá na dotyk človeka so zvieraťom

Na snímke zakladateľ Občianskeho združenia Wild park Jozef Hancin - Hentz drží na rukách veľhada kráľovského počas prehliadky Wild parku vo Veľkej Lomnici 4. februára 2017. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľká Lomnica 4. februára (TASR) – Prednášky týkajúce sa ochrany životného prostredia či voľne žijúcich ohrozených živočíchov sú súčasťou programu, ktorý ponúka Wild Park vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok. Okrem náučného programu sa tu návštevníci môžu stretnúť s viac ako 30 druhmi zvierat, ide predovšetkým o mačkovité šelmy, plazy a primáty.Aj keď ľudia chodia do parku najmä pre kontakt so zvieratami, podľa zakladateľa Wild Parku Jozefa Hancina Hentza si zo sebou odnesú aj niečo iné.vysvetlil pre TASR. Poslaním Wild Parku nie je ľudí kontaktovať ľudí so zvieratami. Napriek tomu, že sa návštevníci môžu zvierat dotknúť, nie je to pravý dôvod prečo Wild Park funguje.objasnil.povedal Hancin Hentz. Ako ďalej doplnil, v priebehu predchádzajúceho roka v stredisku odchovali niekoľko desiatok mladých šeliem.uviedol.Vo Wild Parku návštevníci okrem mačkovitých šeliem môžu vidieť aj nebezpečné druhy živočíchov, ako sú napríklad krokodíly, ale i hmyz, veľké hady a chameleóny.povedal Hancin Hentz s tým, že podľa neho sú všetky druhy zvierat ohrozené najmä činnosťou, ktorú vykonávajú ľudia.Ako objasnil majiteľ, k exotickým zvieratám sa je dosť ťažké dostať.vysvetlil.Vo Veľkej Lomnici sa nachádzajú zvieratá, ktoré sa narodili v zajatí a zároveň na území EÚ.doplnil. Zvieratá sú tu podľa neho čulé, nie sú znudené, sú aktívne a svojím spôsobom života vedia ľudí zaujať, pobaviť a ukázať im, že aj zvieratá v zajatí to nemusia mať zlé.Wild Park vo Veľkej Lomnici existuje od januára 2016, o pár mesiacov neskôr vznikla aj samotná nezisková organizácia.uzavrel.