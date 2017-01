VIDEO: Z. Kronerová bola vždy obdivovateľkou komika Luďka Sobotu

Na snímke je český divadelný a filmový herec LUDĚK SOBOTA, známy svojimi komickými postavami v mnohých českých filmových komédiách. Foto: tn.nova.cz Foto: tn.nova.cz

Bratislava 14. januára (TASR) - Tento týždeň vstúpila do slovenských i českých kín romantická komédia Všetko alebo nič, prvé filmové spracovanie knižnej predlohy spisovateľky a vydavateľky Evity Urbaníkovej. Hlavnej úlohy sa v snímke režisérky Marty Ferencovej ujala Táňa Pauhofová. Jej kamarátku Vandu stvárnila Klára Issová a do úlohy Eda obsadili tvorcovia Ľuboša Kostelného. Uplatnenie vo filmovom príbehu nerozlučnej trojice Lindy, Vandy a Eda našla aj herečka Zuzana Kronerová. "" povedala v rozhovore pre TASR členka Divadla Astorka Korzo'90.Kronerová ďalej prezradila, že sa jej zapáčil už scenár a skvelé obsadenie romantickej komédie, ale spoluprácu na nej prijala hlavne kvôli režisérke Marte Ferencovej, s ktorou mala vynikajúce skúsenosti z televíznych projektov. "."Vtipná, ľahká, miestami aj dojemná komédia "má slovenskú i českú verziu, pripravuje sa tiež poľský dabing. Zuzana Kronerová vyjadrila spokojnosť so slovenskou verziou filmu a teší sa i na tú českú.konštatovala herečka, ktorú diváci uvidia v postave Lindinej mamy.Filmovým manželom Zuzany Kronerovej sa vo Všetko alebo nič stal český herec a komik Luděk Sobota. "" vyhlásila na margo umelca, s ktorým po prvý raz spolupracovala. Dovtedy nevedela, aký je Luděk Sobota človek. "spomína na nakrúcanie s Luďkom Sobotom, ktorý je tiež výborným dramatickým hercom." uzavrela s úsmevom Zuzana Kronerová.