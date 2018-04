VIDEO: Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY: Takto ste Európu ešte nevideli

Ak sa radi kocháte výhľadom z okienka lietadla, máme pre vás jedinečný polhodinový zážitok. Pomaly plynúcu krajinu uvidíte tak, ako ju nasnímali vesmírne satelity.





Európska vesmírna agentúra (ESA) spojila do takmer polhodinového videa, podfarbeného ambientnou hudbou, zábery z niekoľkých družíc. Konkrétne ide o Sentinel-1A, Sentinel-2A, Sentinel-3A, Proba-V a Envisat.Väčšina satelitov patrí do programu so súhrnným označením Copernicus. Svoj pohľad zameriavajú výhradne na planétu Zem. Monitorujú nielen pevniny, vegetáciu, ale aj vodné plochy a získané údaje majú veľkú hodnotu pre meteorológov a klimatológov.