VIDEO: Začala sa oprava mosta Ružín, ukončená má byť koncom roka

Na snímke odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a začiatok stavebných prác na rekonštrukcii mosta Ružín pri Košickej Belej 28. júna 2017. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košická Belá 28. júna (TASR) – Na moste nad vodnou priehradou Ružín, ktorý je v havarijnom stave, sa dnes začali stavebné práce v rámci jeho rekonštrukcie. Projekt realizuje firma Strabag, s.r.o., za zmluvnú cenu 1,65 milióna eur.Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) uzavrela v pondelok (26.6.) s firmou zmluvu o dielo. Stavenisko prevzali zástupcovia firmy v utorok (27.6.). Most je od toho dňa úplne uzavretý aj pre peších a cyklistov. Pre automobilovú dopravu je most uzavretý už od decembra minulého roka.Technické riešenie, ktoré ponúkol zhotoviteľ, vychádza zo zmeny statického systému mosta zmonolitnením stredového kĺbu. Zahrnie obnovu pôvodného a vnesenie dodatočného predpätia nosných lán, keďže strata predpätia bola hlavnou príčinou súčasného poklesu mostovky.uviedol technický vedúci zo spoločnosti Strabag Peter Šulek.Na moste aktuálne prebieha frézovanie, odstraňovať sa budú asfaltové vrstvy, rímsy, zábradlia a izolácia mosta. Po odhalení nosných lán odborníci zistia ich stav a následne posúdia prípadné ďalšie opatrenia.Pôvodné odhady nákladov rekonštrukcie 50-ročného mosta na základe prvotnej štúdie hovorili až o zhruba ôsmich miliónoch eur. Projekt rátal so spojením starého mosta s novou mostnou konštrukciou. Výška mostovky by sa pritom zvýšila až o dva metre.priblížil Šulek pre novinárov.Firma Strabag uspela vo verejnom obstarávaní na rekonštrukciu mosta ponukou najnižšej sumy. Zaviazala sa, že svojím alternatívnym riešením ukončí stavebné práce za päť mesiacov.uviedla investičná námestníčka SC KSK Gabriela Pelikánová.Autobusy prímestskej dopravy v smere od Košíc od utorka (27.6.) premávajú po zastávku Košické Hámre most, konečná zastávka je pod hotelom Sivec. Doprava pre obyvateľov obce Opátka je zabezpečená účelovým automobilom, na ktorého nájom uzavrela SC KSK zmluvu s obcou. Obec podľa potrieb obyvateľov zabezpečí dopravu týmto automobilom k spojom z obce Košická Belá a dopravu žiakov do školy.Prímestská autobusová doprava podľa Úradu KSK riadne premáva z obcí Kojšov, Veľký Folkmar, Jaklovce, z celej Hnileckej doliny i ďalších obcí regiónu s napojením na vlakové spoje v Margecanoch, kde sa rozšírila možnosť parkovania. Od 11. júna 2017, keď vstúpil do platnosti nový grafikon železničnej dopravy, zastavujú regionálne rýchliky v stanici Krompachy, čím sa zlepšilo spojenie regiónu s krajským mestom.doplnil vedúci odboru dopravy Úradu KSK Ladislav Olexa.