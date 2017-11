VIDEO: Záhradu prezidentského paláca bude zdobiť nová odroda tulipánov

Na snímke zľava zástupca dodávateľa sadeníc tulipánov Jos Beelen z Holandska, veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR Henk Cor van der Kwast a vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál počas sadenia tulipánov v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave 3. novembra 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) – Záhradu prezidentského paláca v Bratislave by mala zdobiť aj úplne nová odroda tulipánov. Tú pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky venovalo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku. Prvé dve cibuľky vyšľachtenej odrody tulipánov zasadil v piatok holandský veľvyslanec Henk Cor van der Kwast spolu s vedúcim kancelárie prezidenta SR Štefanom Rozkopálom. Ten verí, že partnerské vzťahy medzi oboma krajinami budú stále hlbšie, ako korene týchto tulipánov.Celkovo bude v záhrade vysadených 2400 nových tulipánov.uviedol holandský veľvyslanec. Práve na jar budúceho roka, kedy si bude Slovensko pripomínať okrúhle výročie svojho vzniku a tiež vznik prvej Československej republiky, by totiž mali nové tulipány zakvitnúť. Podľa veľvyslanca to bude pre Slovensko špeciálny rok, kedy bude oslavovať 25 rokov od svojho vzniku.podotkol Henk Cor van der Kwast s tým, že chcú pokračovať v upevňovaní vzájomných vzťahov.Nový názov tulipánu je už zaregistrovaný, jeho meno však bude ohlásené až na jar budúceho roka, kedy nové tulipány rozkvitnú a verejnosť spozná aj ich farbu.skonštatoval Jos Beelen z holandskej spoločnosti JUB, špecialistu na šľachtenie kvetov. Vyšľachtenie novej odrody tulipánov trvalo podľa neho niekoľko rokov. Prvé zakvitnutie bolo po desiatich rokov, potom sa niekoľkokrát šľachtilo a po niekoľkých ďalších rokoch je vyšľachtených dostatok nových tulipánov na zaregistrovanie oficiálneho mena.doplnil Beelen.