VIDEO: Zasadnutie výboru k streľbe policajtov na auto prerušili

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. júna (TASR) – Členovia parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť zatiaľ neuzavreli prípad policajnej streľby na unikajúce auto pri Novej Bani. Po policajnom zásahu zahynul 17-ročný mladík. Zasadnutie výboru nateraz prerušili, pokračovať bude buď ešte dnes o 19.00 h alebo v stredu o 8.00 h.Po skončení prvej časti výboru minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) informoval, že pasažieri v unikajúcom aute uviedli, že viackrát ohrozovali protiidúce autá. „uviedol šéf rezortu vnútra. Kaliňák pripomenul, že pravidlá pre zásah voči idúcemu autu platia dlhé roky.dodal.Kaliňák pripomenul, že vodiča zastavila až dopravná nehoda.dodal. Minister vnútra zároveň pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.Opozícia sa naďalej rozchádza s vedením Policajného zboru a s ministrom vnútra v tom, že či je správne strieľať na civilné autá plné civilov, ktoré policajtom nezastavia. „My si naďalej myslíme, že je to nesprávne, prezident Policajného zboru a minister vnútra toto konanie obhajujú,“ uviedol Ľubomír Galko (SaS). Zdôraznil, že metodické pokyny treba prepracovať. Opoziční poslanci zároveň odsúdili ataky na policajtov, ktoré sa po tomto prípade vyskytujú na internete.Po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane zomrel v noci zo soboty na nedeľu (18.6.) sedemnásťročný mladík. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka spozorovala auto, ktoré viedol 19-ročný Michal z okresu Zlaté Moravce. Ten bol polícii známy, keďže už predtým šoféroval motorové vozidlo v čase, keď mal uložený zákaz.Policajná hliadka preto chcela vodiča zastaviť a skontrolovať. Vybrala sa za autom v smere na obec Orovnica, zapla výstražné zvukové a svetelné znamenie, na ktoré vodič reagoval zrýchlením a následne aj riskantným predbiehacím manévrom. Policajti preto použili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Keďže vodič nereagoval, použili varovný výstrel na auto. Auto následne havarovalo neďaleko obce Hronský Beňadik v časti Psiare.Vo vozidle sa nachádzali ďalšie tri osoby, 16-ročná spolujazdkyňa sediaca vedľa vodiča a dvaja spolujazdci sediaci na zadných sedadlách. Jeden z nich, 17-ročný Tomáš utrpel zranenie. Policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, pričom až do príchodu jej posádky sa snažili mladého muža na mieste oživovať. Ten však na mieste zraneniu podľahol.