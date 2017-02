VIDEO: Žilinské bábkové divadlo uvedie hru Z rozprávky do rozprávky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 7. februára (TASR) – Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) pripravilo pri príležitosti 75 rokov Jozefa Mokoša, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského bábkarského umenia, premiéru jeho hry Z rozprávky do rozprávky. Uvedie ju v piatok 10. februára o 18. hodine. Na tlačovej konferencii o tom dnes informovala dramaturgička BDŽ Petra Štorcelová.Pripomenula, že Mokoš formoval v 80. rokoch minulého storočia BDŽ z pozície dramaturga. "Rozhodli sme sa inscenovať jeho hru Jasietka, ktorú napísal na motívy rovnomennej knižky Márie Ďuríčkovej. Upravili sme to spolu s Jozefom Mokošom a vybrali sme sviežejší názov Z rozprávky do rozprávky," povedala Štorcelová.doplnila dramaturgička BDŽ.Podľa režiséra Petra Palika je v hre určenej pre deti staršie ako šesť rokov veľa odkazov, na ktorých sa zabavia aj dospelí.podotkol Palik.Inscenáciu podporil Fond na podporu umenia.