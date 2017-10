VIDEO: Zomrel francúzsky herec Jean Rochefort

Na archívnej snímke talianska herečka Claudia Cardinale (v strede), francúzsky herec Jean Rochefort (vpravo) a španielsky režisér Fernando Trueba pózujú pred uvedením filmu The Artist and The Model v rámci 60. ročníka filmového festivalu v španielskom meste San Sebastián v pondelok 24. septembra 2012.

Foto: TASR/AP