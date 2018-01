VIDEO: Zomrel spevák postpunkovej skupiny The Fall Mark E. Smith

Na archívnej snímke z 16. júna 2005 Mark E Smith. Jediný zo zakladajúcich členov britskej postpunkovej formácie The Fall, frontman Mark E. Smith, už nie je medzi živými. Manažérka zoskupenia Pam Van Damnedová informovala vo štvrtok 25. januára 2018 o stredajšom úmrtí medzičasom 60-ročného speváka, ktorému predchádzala dlhá choroba. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke z 16. júna 2005 Mark E Smith. Jediný zo zakladajúcich členov britskej postpunkovej formácie The Fall, frontman Mark E. Smith, už nie je medzi živými. Manažérka zoskupenia Pam Van Damnedová informovala vo štvrtok 25. januára 2018 o stredajšom úmrtí medzičasom 60-ročného speváka, ktorému predchádzala dlhá choroba. Foto: TASR/AP

Londýn 25. januára (TASR) - Jediný zo zakladajúcich členov britskej postpunkovej formácie The Fall, frontman Mark E. Smith, už nie je medzi živými. Manažérka zoskupenia Pam Van Damnedová informovala vo štvrtok o stredajšom úmrtí medzičasom 60-ročného speváka, ktorému predchádzala dlhá choroba.Popri niekdajšom rebelovi, ktorý vyrastal v robotníckej rodine v manchesterskej aglomerácii a ktorý odmietajúc technologické trendy aj v súčasnosti písal texty piesní s využitím ceruzky a papiera, sa v skupine založenej v roku 1976 vystriedali v uplynulých desaťročiach desiatky hudobníkov. Údajne ich bolo až 66. Často odchádzali už po niekoľkých dňoch, pretože Smith sa dostal do konfliktu s takmer každým.Frontman, ktorého manchesterský akcent bol nezameniteľný a ktorý aj pri poskytovaní rozhovorov mal takmer vždy v rukách pohárik tvrdého alebo fľašu piva, sa v ostatnom čase musel častejšie uchýliť k rušeniu koncertov, pretože jeho zdravotný stav sa zhoršoval.Aj keď The Fall nikdy nepatrili medzi skupiny, ktoré si získali široké masy fanúšikov, v období rokov 1984-2004 sa až 27 ich piesní ocitlo v TOP 100 singlovej hitparády na Britských ostrovoch.