VIDEO: ZOO v Bratislave verí, že zvieratá prežijú Silvester v zdraví

Bratislava 30. decembra (TASR) – Bratislavská Zoologická záhrada (ZOO) prosí obyvateľov najmä z jej blízkeho okolia,aby počas silvestrovských osláv nepoužívali zábavnú pyrotechniku. A to aj napriek tomu, že väčšina zvierat je zväčša vo svojich vnútorných ubikáciách, a tie, ktoré sú celoročne vonku, sú na hluk zvyknuté, alebo sa nachádzajú vo vzdialenejšej lesnej časti ZOO.uviedla pre TASR Alexandra Ritterová z marketingového oddelenia ZOO. Tá podľa nej každoročne dúfa, že zvieratá prežijú Silvester a príchod nového roka v zdraví.Pokiaľ ide o vianočné sviatky, tie zvieratá neprežívajú nejako špeciálne, teda podobne ako ľudia. Darčeky sa im totiž snažia podľa Ritterovej poskytovať počas celého roka. Ide hlavne o darčeky vo forme rôznych prvkov na ich rozptýlenie. Orangutany a šimpanzy dostávajú napríklad deky, pod ktoré sa môžu schovať. Potešia ich taktiež PET fľaše. Primáty obľubujú aj plyšové hračky, šelmy zasa dostávajú škatule naplnené ovčou vlnou alebo kúskami mäsa, ktoré vo svojich expozíciách lovia.Počas zimného obdobia, teda od začiatku novembra do konca februára, je ZOO Bratislava otvorená každý deň od 10.00 h do 16.00 h, pričom posledný vstup je možný o 15.00 h. Na Nový rok, teda 1. januára 2018, bude areál ZOO Bratislava zatvorený.