VIDEO: Zoznámte sa s Necpalmi, kedysi boli obcou dnes časťou Prievidze

Na snímke pohľad na obec Necpaly 8. septembra 2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Z Necpál dedinský život nevymizol, zásluhu má na tom OZ FanNecpaly

Život v Necpaloch podľa radnice ovplyvnila výstavba bytových domov

Na snímke pohľad na obec Necpaly 8. septembra 2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Necpalčan Chlpek vyrába vlastnoručné masky na fašiangy



Necpalanka vznikla ako rodinná kapela, dnes má už 30 rokov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 9. septembra (TASR) - Od polovice 20. storočia sú Necpaly známe ako mestská časť Prievidze, stáročia však boli samostatnou obcou. Necpaly nad Nitrou vznikli pravdepodobne v 13. alebo začiatkom 14. storočia, neskôr boli súčasťou bojnického panstva.Najstaršie stopy osídlenia v chotári obce Necpaly nad Nitrou sa strácajú v dejinách susednej Prievidze. Už v období pred Veľkou Moravou patrilo toto územie do prievidzskej občiny, jej obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu, pestovaniu plodín a chovu dobytka.načrtol Necpalčan Emil Vaňo, ktorý je aj jedným z autorov prvej pamätnice o Necpaloch.Necpaly nad Nitrou pre ich polohu na otvorenom priestranstve spustošili husiti, Turci i Tököliho povstalci, tamojšie obyvateľstvo okradli, zavraždili alebo odvliekli do zajatia. Obci sa nevyhli počas rokov i epidémie cholery, počas ktorých zomrelo niekoľko jej obyvateľov.Necpaly boli podľa Vaňa aj súčasťou bojnického panstva, neskôr sa stali samostatnou obcou s názvom Necpaly nad Nitrou a toto trvalo až do 1. januára 1945, kedy sa rozhodlo zastupiteľstvo obce podpísať zmluvu s Prievidzou.priblížil.V roku 1869 sa prihlásilo k trvalému pobytu v Necpaloch nad Nitrou 261 obyvateľov. Pri poslednom sčítaní samostatných Necpál z roku 1940 tu žilo 778 obyvateľov v 135 domoch, chotár mal výmeru 509 hektárov.Novodobé dejiny mestskej časti zasiahla v minulom režime i asanácia obydlí ľudí. Výstavbe panelákov vtedy ustúpilo 43 rodinných domov, spomenul Vaňo, podľa ktorého to bol veľký zásah do života ľudí, čo si tam postavili vlastné domy.ozrejmil.Históriu niekdajšej obce pripomínajú i pamätihodnosti. Je ňou stará sýpka, kedysi patrila bojnickému panstvu a neskôr Baťovi, ktorý ju odkúpil za účelom výroby drevených výrobkov, dnes tam sídli stavebná firma.dodal Vaňo. Necpaly majú ešte jednu menšiu kaplnku oproti cintorínu, históriu tam pripomínajú i kríže.Aj keď sú niekdajšie samostatné Necpaly už od polovice 20. storočia mestskou časťou Prievidze, dedinský život z nich nevymizol. O súdržnosť ich obyvateľov a zachovávanie tradícií sa tam stará občianske združenie FanNecpaly, ktoré pripravuje počas roka viacero podujatí.povedala Kvetoslava Ďurčová z FanNecpaly, ktorá je bývalou richtárkou.Občianske združenie pripravuje počas roka hneď niekoľko akcií, z roka na rok aj pribúdajú.podotkla Ďurčová.Začiatok roka v Necpaloch podľa nej patrí plesu, ktorý organizuje Necpalanka, potom združenie slávi fašiangy, sprievod obnovili jeho členovia po 40 rokoch.priblížila.Tento rok sa prvý raz konal v Necpaloch aj Deň dobrých susedov, Necpalčania štafetu podľa Ďurčovej prevzali od Ješkovej Vsi.skonštatovala. FanNecpaly pripravilo i podujatie k Medzinárodnému dňu detí, viac rokov robí i privítanie Mikuláša a rozsvecovanie stromčeka pri kaplnke.podotkla pedagogička.Členovia FanNecpaly sa okrem podujatí podieľajú i na skrášľovacích aktivitách okolia, jednou z nich je oživenie takzvanej starej cesty. Ešte vlani na nej začali hrávať starú necpalskú hru Blcha, vtedy im napadlo oživiť cestu aj škôlkou. Tento rok tam tak pribudli rôzne škôlky, bludiská, veľké človeče, dá sa tam hrať mlyn, šach, je tam i mierka na skok do diaľky.ozrejmila členka FanNecpaly.Aktivity financujú Necpalčania väčšinou z vlastných prostriedkov, prípadne na veci, ktoré treba kúpiť, prispejú ľudia počas fašiangov, pomáha im aj pár sponzorov. FanNecpaly fungujú ako občianske združenie od mája tohto roka.Necpalčania z Prievidzei vzťahy s Necpalčanmi pri Martine. Už niekoľko rokov sa pravidelne navštevujú a hosťujú na podujatiach.Výstavbu štvorice bytových domov či spojovacieho chodníka s Kopanicami zabezpečila v uplynulých rokoch samospráva Prievidze vo svojej mestskej časti Necpaly. Viaceré investičné akcie tam plánuje realizovať aj tento rok.povedal hovorca mesta Michal Ďureje.V minulosti radnica v Necpaloch podľa neho vybudovala parkovacie plochy, zabezpečila nasvetlenie a opravu kaplnky.doplnil.V tomto roku ešte samospráva plánuje zrealizovať spevnené plochy na Gazdovskej ulici pri novom bytovom dome, s dodávateľom prác, ktorý by mal s výstavbou začať koncom tohto mesiaca, už podpísala zmluvu o dieloavizoval Ďureje.Masky medveďa či baby v koši vlastnoručne urobil Marián Chlpek z prievidzskej mestskej časti Necpaly. Výtvory pedagóga zo základnej umeleckej školy si môže verejnosť pozrieť počas fašiangových sprievodov.načrtol Chlpek.Materiál na masky kupuje, nachádza ho však aj doma, a tiež u kamarátov.priblížil.Čas výroby masiek, ako podotkol pedagóg, je veľmi individuálny.ozrejmil.Chlpek má vo fašiangovom sprievode, ktorý mal v Necpaloch vlani svoj nultý ročník, úlohu gazdu.spomenul.Počas skúšobného nultého ročníka sprievodu o ňom niektorí ľudia podľa Chlpeka ešte nevedeli, tento rok sa Necpalčania však už pripravili.podotkol. "Hovorí sa, že motor na sucho nebeží," reagoval Chlpek s úsmevom na otázku, či im ponúkali i pálenku.Ako zoskupenie troch členov jednej rodiny začala písať svoju históriu hudobná skupina Necpalanka, ktorá pôsobí v prievidzskej mestskej časti Necpaly. Dnes má už 30 rokov a dve vydané CD.priblížil kapelník Peter Petráš. Neskôr sa k nim podľa neho pridávali ďalší muzikanti, z ktorých sa ustálili štyria.ozrejmil.Necpalanka hrá podľa slov svojho kapelníka špecifickú hudbu.vysvetlil.Kapela z Necpál vznikla najskôr na báze ľudovej hudby, nároky ľudí boli však vyššie, preto teraz hrá i komerčnú hudbu.načrtol Petráš.Hudobná skupina už vydala dve CD, jedno v roku 1999, druhé o rok neskôr, pripravuje aj ďalšie. Svoje 30. narodeniny už oslávila.spomenul kapelník.Necpaly si vo svojej novodobej histórii volili aj richtárov, popud na to vzišiel práve od Petráša.dodal Petráš.