VIDEO: Zoznámte sa s obcou Chynorany, rodiskom Valentína Beniaka

Valentín Beniak sa nielen v obci narodil, pôsobil tam aj ako notár

Drevo z Chynorianskeho luhu asi používali v Hamburgu na stavbu lodí

Stolár Andrej Ďuriš chová 35 rodín včiel, úle si vyrobil sám

Samospráva investuje financie do opravy obecných budov či ciest

Chynorany 21. januára (TASR) - Ako rodisko básnika Valentína Beniaka či ako jeden z významných dopravných uzlov sú známe Chynorany v okrese Partizánske. História obce, ktorá má dnes viac ako 2000 obyvateľov, bola spätá s remeslami a tiež silným zastúpením veriacich.povedala starostka Chynorian Mária Lachkovičová s tým, že v minulosti tam pôsobili krajčíri, obuvníci, krčmári či mäsiari. Chynorany podľa jej ďalších slov patrili kedysi viacerým biskupom a šľachticom, ale najznámejším je vlastníctvo ostrihomského arcibiskupa.Pôvod názvu obce je rôzny, jeden hovorí o tom, že Chynorany sú odvodené od slova chynúť sa, čiže od niekoho sa odťahovať, oddeľovať sa od niečoho.Na území Chynorian sa nachádzajú i historické objekty, najznámejším je podľa starostky kostol, potom sú to soľné sklady.priblížila.V minulosti v obci existoval aj chudobinec, nachádzal sa na mieste dnešného domu smútku.spomenula si Lachkovičová.S Chynoranmi sa spája i slovenský básnik Valentín Beniak, po ktorom nesie meno i slovenský festival poézie s viac ako 20-ročnou tradíciou Beniakove Chynorany.vysvetlila chynorianska starostka.Obec s kompletnou občianskou vybavenosťou sa nachádza na križovatke medzi mestami Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, čím sa zaraďuje k významným dopravným uzlom. K 1. januáru tohto roka mala 2720 obyvateľov a je tak druhou najväčšou obcou okresu Partizánske. Na území Chynorian pôsobí i viacero podnikateľov. Žije tam aj zhruba 250 Rómov, ktorí sa však k rómskej komunite nehlásia, poznamenala Lachkovičová s tým, že komunite sa obec už dlhšie venuje prostredníctvom projektu terénnej sociálnej práce.uzavrela Lachkovičová.So slovenským autorom básnických zbierok, prekladateľom a predstaviteľom symbolizmu Valentínom Beniakom sa spájajú Chynorany v okrese Partizánske. V obci, ktorá je jeho rodiskom, mu symbolicky, na sté výročie jeho narodenia, otvorili i pamätnú izbu. Nachádzajú sa tam veci básnika, ale i ukážky jeho tvorby.O pamätnú izbu, ktorá sídli v budove bývalého miestneho národného výboru a susedí s etnografickým múzeom, sa starajú členovia miestneho odboru Matice slovenskej v Chynoranoch Mária Kovalíková a Marián Gajdoš.povedal Gajdoš. Podľa neho cítia aj ostatní obyvatelia Chynorian hrdosť, že majú Beniaka za rodáka.doplnil.Myšlienka zriadenia pamätnej izby básnika, ako spomenul Gajdoš, vznikla začiatkom 90. rokov 20. storočia.priblížil.Okrem vecí, ktoré Beniak vlastnil, sa v pamätnej izbe nachádzajú i knihy z archívov Matice slovenskej, niektoré dodal i miestny odbor.poznamenal Gajdoš.Naposledy, v roku 2013, miestny odbor dostal od vnučiek Beniaka knižnicu aj s knihami, ktoré mal Beniak od svojich kolegov, aj s osobným venovaním, ozrejmila Kovalíková." dodala.Valentín Beniak (1894-1973) patrí k vrcholným predstaviteľom slovenskej poézie. K hlavným námetom jeho tvorby patrila láska k prírode, rodu, zemi a najmä k žene. Debutoval zbierkou Tiahnime ďalej oblaky (1928). Prelomovou knihou lyriky bola zbierka Poštový holub (1936). Vrcholom jeho tvorby je triptych Žofia, Popolec a Igric, ktorý spracoval do roku 1945. Počas nútenej tvorivej prestávky prekladal Shakespeara, Goetheho, Wilda a iných klasikov. Nové zbierky vlastnej tvorby mu dovolili vydať až po roku 1967, keď bol literárne čiastočne rehabilitovaný. Postupne mu vyšli knihy poézie Hrachor, Plačúci Amor, Sonety podvečerné, Medailóny a medailónky.Niekoľko desiatok druhov drevín, húb, mäkkýšov, motýľov, vtákov, ale i rôzne druhy cicavcov sa nachádzajú v štátnej prírodnej rezervácii Chynoriansky luh v katastri obce Chynorany v okrese Partizánske. Vzhľadom na svoju polohu je najsevernejšie položeným zvyškom pôvodne súvislých lužných lesov.priblížil obyvateľ Chynorian, 76-ročný Marián Gajdoš, podľa ktorého je tento háj najväčšou prírodnou raritou na okolí.Drevo z Chynorianskeho luhu, ako ďalej ozrejmil, používali obyvatelia na výrobu náradia na obáranie prasiatka, alebo sa z neho robili krosná.doplnil.V háji tiež rástlo viacero liečivých rastlín.vysvetlil Gajdoš.Okrem drevín a menších živočíchov sa v štátnej prírodnej rezervácii pravidelne vyskytujú i srnky, líška, zajac, plch, kuna, objavil sa tam i bocian čierny.dodal Gajdoš.Chynoriansky luh vyhlásili za štátnu prírodnú rezerváciu 1. júla 1981, dôvodom pre tento krok bola ochrana posledných zvyškov lužných lesov. Štátna prírodná rezervácia sa rozkladá na ploche 44 hektárov a je posledným zvyškom lužného lesa na hornej Nitre s typickým charakterom tvrdého luhu a významným biotopom rastlinstva a živočíšstva. Len vtákov v ňom žije v ňom vyše 40 druhov. Nachádzajú sa tam však aj vyše storočné duby, jasene a bresty s obvodom kmeňa nad 300 centimetrov.Andrejovi Ďurišovi z Chynorian (okres Partizánske) učarovali včely. Povolaním stolár má v súčasnosti v chove viac ako 30 rodín, avšak čo je pichnutie od včely, ani sám podľa svojich slov nevie.priblížil Ďuriš. K chovu včiel ho podľa jeho slov nepriviedol ani otec či dedo, len rád chodil do prírody.doplnil.Od včiel berie viacero produktov.vymenoval.Ďuriš pripomenul, že viaceré včelie produkty majú i liečivé účinky.vysvetlil.Chynorančan včelie pichnutie skoro vôbec podľa svojich slov nepozná.dodal.Do opravy ciest, chodníkov, obecných budov či výstavby modulovej materskej školy investovala v uplynulom období finančné prostriedky samospráva obce Chynorany v okrese Partizánske. Rekonštrukciou budov a infraštruktúry sa chce zaoberať aj v nasledujúcich mesiacoch, plánuje i výstavbu nájomného bytového domu.Investície, ako ozrejmila starostka obce Mária Lachkovičová, financovala radnica vo veľkej miere zo štrukturálnych fondov, tiež z vlastných zdrojov a iných fondov.načrtla.Samospráva, ako pokračovala Lachkovičová, rekonštruuje obecné budovy, pričom začínala v roku 2011 obecným úradom, s ktorého rekonštrukciou chce aj pokračovať.doplnila. Opravou prešla i hasičská zbrojnica a budova bývalého mestského národného výboru, s prácami tam chce obec pokračovať. Dnes sa tam nachádza pamätná izba Valentína Beniaka, etnografické múzeum a sídli tam viacero obecných organizácií. V budúcnosti tam plánuje samospráva zriadiť aj komunitné centrum, avizovala Lachkovičová.Obec podľa nej plánuje aj výstavbu 16 nájomných bytov.doplnila. Koncom minulého roka predali Chynorany posledné stavebné pozemky na Pažitiach a chcú pripraviť ďalšie, tiež majú záujem dokončiť dve vetvy kanalizácie, prostredníctvom vodárenskej spoločnosti chcú zabezpečiť aj výmenu vodovodných potrubí na jednej ulici, dodala starostka.