VIDEO: ZŠ v Buzici má žiakov z 18 obcí, zváža ich aj školský autobus

Na snímke Základná škola v obci Buzica v okrese Košice-okolie s vyučovacím jazykom maďarským. V súčasnosti do nej chodí viac ako 150 žiakov z celkovo 18 obcí regiónu. Pri cestovaní za vyučovaním im pomáha školský a obecný autobus. Buzica 7. mája 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buzica 7. mája (TASR) - Základná škola (ZŠ) v obci Buzica v okrese Košice-okolie je národnostnou školou s vyučovacím jazykom maďarským. V súčasnosti do nej chodí viac ako 150 žiakov z celkovo 18 obcí regiónu. Pri cestovaní za vyučovaním im pomáhajú 21-miestny školský a 45-miestny obecný autobus.uviedla pre TASR riaditeľka školy Csilla Mohňanská.Na škole sa snažia o vzdelávanie zaujímavými formami. Pochváliť sa môžu vlastným bazénom, ktorý umožnil zaradiť plávanie ako predmet do rozvrhu hodín. Škola tiež vychováva k ekológii a vzťahu k prírode, čomu napomáhajú viaceré projekty. Populárna je malá zoo s domácimi zvieratami pri školskom ihrisku. Výnimočnou je aj vlastná slnečná elektráreň - na streche školskej budovy sú solárne panely s výrobou elektrickej energie. Na škole funguje aj separovaný zber.Súčasťou areálu školy je ovocná záhrada a ihličnatý lesík. A keďže v roku 2014 Buzica získala titul Európska obec bocianov, s podporou nadácie EuroNatur tu vybudovali aj jazierko s močariskom pre bocianov a učebňu v prírode.povedala riaditeľka.V ponuke pre deti je bohatá krúžková činnosť, ľudové tradície pomáhajú uchovávať citarový krúžok a súbor ľudového tanca Kelepelők, moderným technológiám sa venuje robotika, ďalšími zameraniami sú tanečná rozprávka, matematika, slovenský a anglický jazyk, žurnalistika, futbal, starostlivosť o zvieratá či akvaristika.doplnila Mohňanská.Základná škola má viac ako 60-ročnú minulosť. Jej absolventi smerujú podľa riaditeľky na rôzne stredné školy, najmä do Košíc a Moldavy nad Bodvou, často idú na gymnáziá, a to nielen na maďarské, ale aj slovenské či bilingválne.