VIDEO: Zuzana Mauréry si prevzala Hercovu misiu. Cenu venovala otcovi

Košice 16. júna (TASR) – Zuzana Mauréry je prvou tohtoročnou držiteľkou ocenenia Hercova misia, ktoré si prevzala v sobotu z rúk prezidenta festivalu Art Film Fest Milana Lasicu v historickom centre Košíc. Ten jej na červenom koberci poprial veľa šťastia v kariére aj osobnom živote. Ocenenie získala na 26. ročníku festivalu, kde si o týždeň neskôr rovnakú cenu prevezme česká herečka Ivana Chýlková. Cenou Hercova misia odmeňuje festival výrazné herecké osobnosti za mimoriadny prínos v oblasti hereckého filmového umenia.povedala Mauréry so zlomeným hlasom. Zdvihla plaketu nad hlavou a pozrela sa k nebu.dodala Mauréry.Ocenená herečka divákom prezradila, že do Košíc sa vždy rada vracia.dodala. Na festivale je pre ňu úžasné to, že medzi hercov prichádzajú ľudia, obetujú im svoj čas. Vníma to ako satisfakciu, že to, čo herec robí, má nejaký zmysel a nejako sa to ľudí dotýka.Pre TASR uviedla, že momentálne číta scenáre Oteckov aj ďalšieho seriálu, tentoraz z pohrebného prostredia, a tiež triler Štokholmský syndróm. Nie je typ herečky, ktorá by čakala na vytúženú konkrétnu postavu. „povedala. Rada chodí do kina, kde sa aj inšpiruje.dodala.Pri odovzdávaní ocenenia Hercova misia bol za mesto Košice prítomný viceprimátor Martin Petruško, ktorý odovzdal Mauréry kyticu. Ceremoniál sa konal pri Dolnej bráne.Prvým oceneným na tomto festivale Hercovou misiou bol v roku 1995 taliansky herec Franco Nero. Pred Mauréry si ju prevzalo spolu 61 umelcov.Zuzana Mauréry je filmová, televízna i divadelná herečka a speváčka muzikálového žánru. Najviac si ju diváci zapamätali z filmov a seriálov Učiteľka, Colette, Tajné životy, Oteckovia, Panelák; Ďakujem, dobre.Art Film Fest sa koná od roku 1993, najskôr sa začal organizovať v Trenčianskych Tepliciach, neskôr aj v Trenčíne. Od roku 2016 pokračuje v Košiciach.Aktuálny ročník ponúka okolo 200 titulov. Okrem domovských Košíc zavíta štyrmi kinopredstaveniami aj do Spišskej Novej Vsi.