Video: Zverejnili trailer snímky Star Wars: The Last Jedi, do kín sa dostane 14. decembra

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) - Tvorcovia sci-fi Star Wars: The Last Jedi predstavili ďalší trailer. Dvaapolminútové video malo premiéru počas pondelkového vysielania zápasu Národnej ligy v americkom futbale (NFL) v televízii ESPN.V novinke možno vidieť Marka Hamilla (Luke Skywalker), Daisy Ridley (Rey), Adama Drivera (Kylo Ren) či zosnulú Carrie Fisher (Leia Organa).Tvorcovia pred zverejnením traileru predstavili aj nový propagačný plagát, kde okrem spomínaných možno vidieť aj Johna Boyegu, Oscara Isaaca či robotických spoločníkov hlavných hrdinov alebo chlpatého Wookieeho Chewbaccu. Snímka sa dostane do slovenských kín 14. decembra.Ôsma časť populárnej vesmírnej ságy vznikla pod režisérskou taktovkou Riana Johnsona. Úlohy z predchádzajúcej snímky Star Wars: Sila sa prebúdza (2015) si okrem spomínaných zopakovali aj Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie či Andy Serkis.Okrem toho herecké obsadenie dopĺňajú Kelly Marie Tran, Laura Dern, Gary Barlow či Benicio Del Toro. Ako výkonný producent sa na filme podieľal J. J. Abrams, ktorý nakrútil spomínanú siedmu epizódu s podtitulom Sila sa prebúdza.