Videorozhodca bude v Nemeckom pohári od štvrťfinále

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Frankfurt nad Mohanom 20. októbra (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) zavedie do domácej pohárovej súťaže technológiu videorozhodcu od štvrťfinále. Pokiaľ by domáci klub nedisponoval potrebným zariadením, nahradilo by ho dočasné prenosné riešenie.V skorších kolách sa videorozhodca nebude používať, aby boli podmienky vo všetkých stretnutiach rovnaké. Pomôcka funguje v najvyššej súťaži od začiatku tejto sezóny, niektoré rozhodnutia sa vďaka tomu zmenili, ale vyskytli sa tiež problémy s nejednotnosťou verdiktov či narúšaním plynulosti hry. V piatok o tom informovala agentúra DPA.