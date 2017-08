Vie byť pes šťastný aj v paneláku? Psychológ psov poradí, ako na to

Ilustračné foto. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 6. augusta (TASR) - Pes dokáže byť šťastný aj v paneláku, ak majiteľ napĺňa jeho potreby. Keď sa to nedeje, trpí pes, ktorý je potom nervózny, a trpí aj jeho pán. Poukazuje na to psychológ psov Lukáš Slovák.uviedol.Vzájomná potýčka medzi zvieratami zasiahne po psychickej stránke viac majiteľa ako jeho domáceho miláčika. Psy by podľa Slováka mali mať v sebe zakorenené inštinkty, ktoré im nedovolia byť dlho traumatizované z fyzického útoku - napríklad týždeň či dva.povedal.Inštinkty má v sebe zakorenené i malá čivava. Podľa Slováka si dokáže vybudovať rešpekt aj pred pitbulmi.podotkol. Vzájomný rešpekt medzi zvieratami podľa neho nevyplýva iba z fyzickej sily.poznamenal Slovák.Psychológ psov nevie odpovedať, ako sa vníma kastrovaný pes. Myslí si ale, že ľudia berú kastráciu zvieraťa viac tragicky ako ich domáci miláčik.uviedol. Akceptuje však, že názory na túto tému sa líšia.