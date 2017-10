Viedeň osadí pevné zábrany, aby predišla teroristickým útokom kamiónmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 27. októbra (TASR) - Rakúska metropola mieni - zatiaľ v troch lokalitách - osadiť pevné zábrany, aby tak znemožnila teroristické útoky s využitím kamiónov. To je výsledok posúdenia aktuálnej situácie vo Viedni tamojšou radnicou a políciou.Na základe nich osadia na prístupových cestách k námestiu Rathausplatz a k turistami vyhľadávanej ulici Kärntner Strasse v centre Viedne pevné zábrany, ktoré by pri potenciálnom útoku mali poslúžiť ako barikáda.Treťou lokalitou je frekventovaná obchodná ulica Mariahilferstrasse, v prípade ktorej však zatiaľ nie je jasné, aká forma bariér bude zvolená.Náklady na zábrany, ktoré by mali byť na mieste v priebehu jari 2018, v odhadovanej výške 1,5 milióna eur prevezme mesto.