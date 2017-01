Viedenčan, ktorý chcel zraziť autom chodcov, zostáva vo väzbe

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 4. januára (TASR) - O predĺžení vyšetrovacej väzby 21-ročného muža, ktorý sa vlani 29. septembra pokúsil vo viedenskej štvrti Favoriten zraziť chodcov osobným autom svojho otca, rozhodol dnes Krajinský súd vo Viedni, a to najmenej do 6. marca. Informovala o tom hovorkyňa súdu Christina Salzbornová.Vzhľadom na fakt, že Vrchný krajinský súd vo Viedni už jeho sťažnosť zamietol, nebolo dnešné rozhodovanie komplikované.Spomínaná vyššia inštancia poukázala na riziko úteku a sťažovania vyšetrovania zo strany zadržanej osoby, čo sa v súdnej sieni spomenulo i dnes. Navyše je v prípade podozrenia z pokusu o vraždu, ako predbežne kvalifikujú vyšetrovatelia čin zadržaného, obvyklé uvalenie vyšetrovacej väzby.Keď sa mladík tureckého pôvodu narodený vo Viedni, ktorého zadržali príslušníci špeciálnej jednotky WEGA, pokúšal zraziť autom chodcov, podľa svedkov spoza volantu kričal "Alláhu Akbar" (Boh je veľký) a spomínané slová údajne opakoval aj po zadržaní.Práve pre tieto fakty je predmetom skúmania aj prípadný teroristický motív činu.Vo vozidle, ktoré muž riadil, sa našiel Korán. Mladý muž má zatiaľ za sebou bezúhonný život, nie je známe nič o jeho prípadných kontaktoch s extrémistami. Niekoľko týždňov pred útokom však prišiel o zamestnanie.Krátko po jeho zadržaní došlo pri domovej prehliadke v jeho bydlisku k ďalšiemu incidentu, pri ktorom brat podozrivého zaútočil na policajtov. Na muža, ktorého dočasne zadržali a následne prepustili na slobodu, bolo podané trestné oznámenie pre použitie násilia voči štátnemu orgánu. Pri domovej prehliadke sa nenašli žiadne zbrane.Viedenský incident sa udial v deň, keď v Štajersku vyvrcholil vynesením doživotného trestu väzenia proces so "šialencom z Grazu", narodeným v Bosne a Hercegovine, ktorý tam 20. júna 2015 pri jazde centrom mesta zabil troch ľudí a zranil desiatky ďalších.