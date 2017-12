Viedenské obchody neočakávajú vyššie tržby než vlani

Na archívnej snímke vianočné trhy vo viedenskom Prátri, ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 23. decembra (TASR) - Viedenčania to tento rok nepreháňajú s vianočnými výdavkami a maloobchod neočakáva žiadne zvýšenie tržieb.povedal prezident divízie obchodu Hospodárskej komory Viedeň Rainer Trefelik.Úroveň vianočného predaja z posledných rokov bola vysoká, no v tomto roku je ďalší rast nepravdepodobný. Jedným z dôvodov môže byť fakt, že ľudia, ktorí nakupujú na poslednú chvíľu, majú tento rok o jeden deň menej. Štedrý deň totiž pripadá na nedeľu. Ďalšou príčinou môže byť aj daždivé počasie a cestné uzávery pre protivládne demonštrácie.Hoci podľa Trefelika je počet návštevníkov nákupných ulíc vysoký, väčšina kupuje darčeky cez internet, čo dokazujú rekordné čísla zásielkových a poštových služieb. Nádeje viedenských predajcov sa preto upierajú na posledný pracovný deň, čiže na sobotu 23. decembra. Kupujúci sa môžu tešiť na zľavy až do výšky 50 %, keďže výpredaje sa už začali prakticky v každom obchode. Podľa Trefelika to však svedčí aj o tom, že vianočný predaj nie je mimoriadne pozitívny.Hospodárska komora analyzovala to, čo Viedenčania najčastejšie nakupujú. Darčekové poukážky si prvýkrát získali prvé miesto, keďže kupujúci ich považujú za ideálny last-minute darček. Podľa komory 42 % poukážok skončí pod stromčekom, pričom tretinu tvoria poukážky na nákup odevov, elektroniky alebo hračiek. Zhruba 20 % umožňuje výmenu za služby, napríklad za wellness, cestovanie alebo vstupenky do divadiel.