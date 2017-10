Vienna Insurance Group spája dve spoločnosti v SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ivan Majerský Foto: TASR/Ivan Majerský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa od 1. apríla 2018 stane súčasťou poisťovne KOOPERATIVA. Jedným zo strategických cieľov Vienna Insurance Group (VIG) v rámci programuje rozvoj oblasti bankopoistenia.povedala Elisabeth Stadler, predsedníčka predstavenstva Vienna Insurance Group.V súvislosti s plánovanými zmenami a cieľmi v rámci koncernu VIG na Slovensku rozšíri KOOPERATIVA predstavenstvo o novú pozíciu. Vo funkcii člena predstavenstva preberá od 1. novembra 2017 zodpovednosť za kooperáciu so Slovenskou sporiteľňou Franz Kosyna, ktorý pôsobí v koncerne Vienna Insurance Group od roku 1983. Počnúc rokom 1999 do roku 2005 pôsobil vo vedení poisťovne KOOPERATIVA ako člen predstavenstva a neskôr ako podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa.S účinnosťou od 16. 10. 2017 nastala zmena aj vo vedení Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a.s. Člen predstavenstva poisťovne KOOPERATIVA Kurt Ebner prevzal funkciu predsedu predstavenstva v Poisťovne Slovenskej poisťovne, a.s., pričom aj naďalej bude zastrešovať zverené rezorty v KOOPERATIVE.