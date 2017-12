Viete, ako často navštevovali deti lekára v roku 2017?

llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Slovenské dieťa či mladistvý vlani navštívili pediatria v priemere asi 5,8-krát. Najčastejšie k nemu podľa štatistík chodili pacienti v Trnavskom kraji (6,1 návštevy) a najmenej v Bratislavskom (5 návštev). K lekárovi ročne najviac chodí najmä pacient do jedného roka (19 návštev). Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).Pediatri mali minulý rok zaevidovaných asi 1,2 milióna pacientov. V minulom roku napočítali asi 6,7 milióna návštev detí. Vykonali približne 6,2 milióna vyšetrení, z toho 15,7 percenta boli preventívne prehliadky. Pacientov najčastejšie trápili choroby dýchacej sústavy, oka, kože, podkožného tkaniva či tráviacej, kostrovej a svalovej sústavy.Deti od jedného do päť rokov navštívili vlani lekára asi 7,7-krát ročne. Šesť- až 14-roční boli v ambulancii asi päťkrát za rok, 15- až 18-roční približne 4,9-krát a mladiství vo veku 19 až 26 rokov zhruba 2,5-krát ročne.Lekári opäť zaznamenali aj priaznivý stav vo výžive detí. Takmer 53 percent bábätiek matky minulý rok plne dojčili do šiesteho mesiaca. Napríklad v roku 2009 šlo približne o 45,4 percenta nemluvniat. Najvyšší podiel plne dojčených detí bol minulý rok v Bratislavskom (62 percent) a Prešovskom kraji (54,4 percenta), najmenej v Nitrianskom kraji (45,8 percenta).