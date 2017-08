Viete, ako sa vyhnúť neserióznym agentúram? Poradí vám rezort práce

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) – Opatrovatelia, ktorí sa rozhodnú pracovať v Rakúsku, by mali dodržiavať niekoľko zásad, aby sa vyhli neserióznym sprostredkovateľským agentúram. Obozretní by mali byť už pri podpise zmlúv. Môžu tak predísť budúcim komplikáciám. Odporúčajú to zástupcovia Hospodárskej komory, skupina Personenbetreuung vo Viedni, ktorí vypracovali v spolupráci s rezortom práce tzv. základnú informáciu pre opatrovateľov. V nej upozorňujú na niekoľko zásad, ktorými by sa mali opatrovatelia riadiť, aby sa vyhli problémom.Sprostredkovateľské agentúry so sídlom v Rakúsku musia od roku 2016 dodržiavať prísnejšie pravidlá pri výkone činnosti.uvádza sa v dokumente. Každá agentúra by mala byť riadne zaregistrovaná firma alebo živnostník, a to buď na Slovensku alebo v Rakúsku. Toto si môže opatrovateľ overiť v obchodnom alebo živnostenskom registri, taktiež si môže vyžiadať platnú registráciu od agentúry.odporúčajú odborníci.Práca opatrovateľa je v Rakúsku riadená živnostenským zákonom. Opatrovateľ by si preto mal dať pozor na agentúry, ktoré mu ponúkajú prácu na slovenský pracovný pomer.upozornili odborníci. Väčšina agentúr navyše ohlasuje opatrovateľom živnostenské oprávnenie v Rakúsku a vybavuje s tým spojené náležitosti. Pre tieto úkony potrebujú agentúry plnú moc. Opatrovatelia by si mali žiadať kópiu splnomocnenia, potrebné je tiež si vždy vyžiadať od agentúry všetky originály dokumentov a v neposlednom rade je dôležité aj samotné naštudovanie pracovnej zmluvy. Tú by si mali vyžiadať od agentúry ešte pred začiatkom výkonu práce.Písomná zmluva s agentúrou by mala obsahovať minimálne meno, adresu a IČO agentúry s uvedením kontaktnej osoby, začiatok a dobu trvania zmluvy, ale aj transparentný rozpis ponúkaných služieb, výšku a splatnosť ceny za ponúkané služby, ako aj podmienky ukončenia zmluvy.Každý opatrovateľ musí za uhradený poplatok agentúre dostať platný daňový doklad.upozorňujú odborníci.Obozretní by mali byť aj pri výplate honoráru za vykonanú prácu.uvádza sa v manuáli. O výške honoráru, ktorý je klient pripravený zaplatiť, by mal byť opatrovateľ vopred presne informovaný. Z hrubej mzdy musí platiť odvody v Rakúsku. Agentúra by navyše mala presne vysvetliť, s akými výdavkami má opatrovateľ počítať.Opatrnosť je potrebná aj pri agentúrach, ktoré záujemcovi o opatrovanie telefonicky prisľúbia okamžité sprostredkovanie klienta bez toho, aby ho spoznali, alebo od neho žiadali dokumenty či kvalifikáciu.radia odborníci. Agentúry tiež majú povinnosť klientov, ktorým hľadajú opatrovateľa, osobne navštíviť a zistiť celkový rozsah opatrovania.dodali odborníci.