Viete aký je dlh SR na jednu domácnosť? Takýto upozorňuje Jurzyca

Bratislava 21. júna (TASR) – V súčasnosti má Slovensko dlh, ktorý v prepočte na jednu štvorčlennú domácnosť predstavuje 31.000 eur. A tento dlh bude splácať takmer každý občan krajiny. Zdôraznil to dnes v parlamente poslanec opozičnej SaS Eugen Jurzyca v rámci rozpravy k návrhu uznesenia na uvoľnenie dlhovej brzdy.Aj na tomto prepočte ukazoval plénu parlamentu, že Slovensko nemá nízky dlh, stále sa nachádza v sankčnom pásme dlhovej brzdy. S návrhom na uvoľnenie dlhovej brzdy preto Jurzyca nesúhlasí.Okrem toho, môže sa podľa neho stať, že po takomto uvoľnení peňazí na diaľnice a rýchlostné cesty prídu ďalšie požiadavky. Napríklad na financovanie železničných projektov, alebo zdravotníctva či vzdelávania.upozorňoval.Prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD) pritom podľa neho výrazne zadlžovala štát v rokoch krízy s argumentom, že v dobrých časoch sa dlh zníži.opísal Jurzyca. Zároveň aj na príkladoch zo zahraničia upozorňoval, že dlhy môžu veľmi rýchlo narásť. Napríklad dlh Cypru dokázal podľa jeho slov stúpnuť o 63 % za sedem rokov, Írsko zvýšilo svoj dlh o 95 % za šesť rokov a Španielsko o 64 % za sedem rokov.Jurzycova kolegyňa zo strany Jana Kiššová (SaS) doplnila, že v dnešných časoch, keď vláda stále deklaruje, ako sa ekonomike darí, by skôr očakávala znižovanie dlhu, alebo aspoň zásadné reformy štátu.konštatovala poslankyňa.S návrhom na uvoľnenie dlhovej brzdy nesúhlasí ani poslanec OĽaNO-NOVA Eduard Heger.uviedol. Z východniarov sa pritom podľa neho v tomto prípade robia rukojemníci. Aby sa uvoľnila dlhová brzda a dopriala sa diaľnica východnému Slovensku.vyhlásil Heger. Pritom súčasná vláda a Smer-SD, ktorý je pri moci takmer desať rokov, by sa mal podľa neho ospravedlniť ľuďom na východnom Slovensku, že ešte nemajú diaľnicu.Splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty Igor Janckulík (Most-Híd) upozornil, že nebol prizvaný k tomuto návrhu. Podľa vlastných slov však cestuje po rôznych regiónoch Slovenska a vidí, že peniaze na cesty chýbajú.dodal.Poslanec vládneho Smeru-SD Ján Podmanický zároveň vyzval opozičných zákonodarcov, nech v novele pomôžu naformulovať mechanizmus a poistky, ktoré by zabránili plytvaniu.Viacerí opoziční poslanci však koalícii vyčítali, že medzi predkladateľmi návrhu uznesenia súuviedol Richard Vašečka (OĽaNO-NOVA). Podľa poslanca a predsedu Trenčianskeho kraja Jaroslava Bašku (Smer-SD) je však dôvodom to, že predsedovia samosprávnych krajov žijú v daných regiónoch a vidia chýbajúce cesty a potrebu ich výstavby.