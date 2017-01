Viete, čo v skutočnosti znamená obhrýzanie nechtov?

Ak sa niekoho spýtate, prečo si obhrýza nechty, odpoveď bude väčšinou tá, že je to proste nervózny zvyk. Ale odborníci prišli na to, že tento zlozvyk má iné príčiny. Vie o vás dokonca prezradiť niektoré vlastnosti, čo ste zrejme vôbec netušili.





Podľa nového výskumu, úzkosť nemusí byť v skutočnosti príčinou. Namiesto toho štúdia uverejnená v Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry poukazuje na"Veríme, že jedinci s týmto opakujúcim sa správaním môžu byť perfekcionisti, čo znamená, že nie sú schopní sa uvoľniť a plniť úlohy v normálnom tempe," povedal autor štúdie Dr. Kieron O'Connor. "Sú teda náchylnejší k frustrácii, netrpezlivosti a nespokojnosti, keď nedosahujú svoje ciele." "Inými slovami, to nie je obava, je to frustrácia."

Na dosiahnutie tohto záveru výskumníci pozorovali 48 účastníkov. Polovica z nich boli jedinci, ktorí sa zaoberajú opakujúcim sa správaním, ako je hryzenie nechtov. Mali vyplniť niekoľko prieskumov, ktorých cieľom je otestovať ich organizačné správanie a ovládanie emócií.



Ako uvádza Scientific American, organizačný perfekcionizmus sa vyznačuje sklonom k ​​nadmerným plánom, nadčasom a frustráciou pri nedostatku aktivity. Hryzenie nechtov pomáha perfekcionistom cítiť sa menej frustrovaní. Avšak, toto uspokojenie netrvá dlho, je rýchlo nahradené bolesťou, prípadne rozpakmi.



Potenciálny dopad štúdie



Kým hryzenie nechtov sa môže zdať ako relatívne neškodná činnosť, v skutočnosti má potenciál spôsobiť dokonca dlhodobé poškodenia. Podľa WebMD, hryzenie nechtov môže viesť k infekciám, oslabeným zubom a hanby vyvolávajúcim deformáciám nechtov. Preto, ak máte tiež tento zlozvyk, snažte sa ho obmedziť čo najviac, až nakoniec sa pokúste s ním prestať úplne.