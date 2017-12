Viete, čo znamená skratka P.F. vo vianočných a novoročných prianiach?

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. decembra (TASR) - Vianočné a novoročné blahoželania a pohľadnice sa už tradične spájajú so skratkou P.F. Ide o francúzske slová "pour féliciter", v preklade "blahoželanie k" alebo "pre šťastie". Vo Francúzsku túto skratku používajú aj k iným blahoprianiam, napríklad k narodeninám či k významnému výročiu. Stačí napísať P.F., rok a podpis a každý vie, o čo ide.Odkedy sa v strednej Európe posielajú novoročné želania, sa presne nevie. Traduje sa, že písomné pozdravy ako prvý v Rakúsko-Uhorsku začal používať český gróf Karel Chotek z Vojnína a Chotkova. Mal veľa známych a vždy ich musel navštíviť, aby im osobne zaželal všetko najlepšie do nového roku. Trvalo to dlho a počasie mu často znemožňovalo cestovať, takže sa k niektorým priateľom ani nedostal. Aby dodržal bontón, rozhodol sa pre písomnú formu blahoželania, tzv. gratulačné lístky. Tieto si v roku 1827 objednal u riaditeľa pražskej kresliarskej akadémie Josefa Berglera.Koncom 19. a začiatkom 20. storočia český maliar a grafik Viktor Stretti písal na novoročenku dve francúzske slová "pour féliciter", z ktorých onedlho zostalo iba P.F. A azda práve tu sú korene dnes už celosvetovej obľuby tejto magickej skratky.