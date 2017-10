Viete, ktoré tri slovenské rádiá sú najpočúvanejšie?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Najpočúvanejším rádiom na Slovensku zostáva stále Rádio Expres. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Median SK. Najviac respondentov, a to 34,4 percenta, v ňom deklarovalo, že v predchádzajúci týždeň počúvali práve toto rádio.Na druhej priečke skončilo Rádio Slovensko s 28,7 percentami a tretie je Fun rádio s 23,6 percentami. Štvrté miesto obsadilo Rádio Jemné (16,1 percenta) a piata priečka patrí Rádiu Europa 2 (15,2 percenta). Nasledujú Rádio Vlna (12,5 percenta) a Rádio Regina (12,4 percenta).Najväčší podiel na trhu dosiahlo Rádio Expres (22,7 percenta). Druhý najväčší malo Rádio Slovensko (20,5 percenta) a na treťom mieste skončilo Fun rádio (12,3 percenta). Štvrtý najväčší trhový podiel zaznamenalo Rádio Regina (7,8 percenta), nasledujú Rádio Jemné (7,7 percenta), Rádio Europa 2 (7,2 percenta) a Rádio Vlna (6,8 percenta). Ostatné rozhlasové stanice mali 15,1-percentný podiel na trhu.Najnovší prieskum Radioprojekt uskutočnila agentúra od 26. júna do 17. septembra na vzorke 3302 respondentov. Ukázal tiež, že každý deň počúvajú rádio takmer tri milióny ľudí.TASR o tom dnes informovala Linda Kleinertová zo spoločnosti Median SK.