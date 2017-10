Viete podať prvú pomoc? Európsky deň záchrany života vás to naučí

Ilustračné foto Foto: TASR - LZZS ATE Poprad Foto: TASR - LZZS ATE Poprad

Bratislava 16. októbra (TASR) - Každý rok sa náhle mimo nemocnice zastaví srdce približne u 350.000 Európanov. Stotisíc z nich by mohlo žiť, keby im bola poskytnutá rýchla, i laická prvá pomoc. Aj preto sa 16. október stal Európskym dňom záchrany života. V tomto roku sa po štvrtý raz k európskej iniciatíve pripája aj Slovensko podujatím v bratislavskom nákupnom centre Eurovea. Organizuje ho Slovenská resuscitačná rada, ktorá sa snaží informovať verejnosť o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci a o potrebe vedieť ju poskytnúť.Tento rok organizátori aktivity presmerovali do Bratislavy.povedal pre TASR predseda Slovenskej resuscitačnej rady Jozef Köppl.V priestoroch nákupného centra sú pripravené stánky, kde si verejnosť môže poskytovanie prvej pomoci vyskúšať na modeloch, k dispozícii sú odborníci ochotní zodpovedať na otázky.priblížil Köppl.Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) je dnes poskytovaná iba pri jednom z piatich náhlych zastavení obehu. To je hlavný dôvod, prečo v súčasnosti prežije menej ako jeden z desiatich takýchto pacientov. Ako teda postupovať pri záchrane človeka s náhlym zastavením srdca? Univerzálny algoritmus je podľa Jozefa Köppla 30 kompresií a dva vdychy:Európsky deň záchrany života podporujú známe tváre ako herečka Karin Haydu, moderátorka Barbora Rakovská a spevák Samuel Tomeček. Verejnosť si môže vyskúšať poskytnutie prvej pomoci v život ohrozujúcich stavoch a zoznámiť sa so základnými postupmi resuscitácie do 15.00 h.prízvukuje Jozef Köppl a dodáva: