Vietnam namieta proti manévrom Pekingu v Juhočínskom mori

Hanoj 31. augusta (TASR) - Vietnam dnes protestoval proti oznámeniu Číny, ktorá sa rozhodla zorganizovať vojenské manévre v Juhočínskom mori neďaleko Tonkinského zálivu. Uviedla to agentúra DPA.Čínske vojenské cvičenie podľa hovorkyne vietnamského ministerstva zahraničných vecí Hanoj "hlboko znepokojilo". Zástupcovia Vietnamu sa už v tejto záležitosti stretli s pracovníkmi čínskeho veľvyslanectva.zdôraznil rezort diplomacie v Hanoji.Vietnam preto požiadal Čínu, aby neopakovala kroky, ktoré by komplikovali situáciu v Juhočínskom mori.Čína si nárokuje takmer celú oblasť Juhočínskeho mora, pričom argumentuje historickými dôvodmi. To vyvoláva nesúhlas Vietnamu, Filipín, Malajzie, Taiwanu či Bruneja, ktorí v oblasti - zaujímavej z hľadiska moreplavby, rybolovu či predpokladaných zásob ropy a zemného plynu - vznášajú vlastné územné nároky.