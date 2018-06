Vietnam prijal kontroverzný zákon o kybernetickej bezpečnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 12. júna (TASR)- Vietnamskí poslanci prijali v utorok kontroverzný zákon o kybernetickej bezpečnosti, informuje agentúra Reuters. Hlasovanie prebehlo za prísnych bezpečnostných opatrení po víkendových protestoch, ktoré v niektorých častiach krajiny vyústili až do násilia.Zákon, ktorý podporilo 91 percent prítomných poslancov, bude od svetových technologických spoločností, ako je Facebook či Google, požadovať, aby ukladali lokálneosobné údaje používateľov vo Vietname, aby si v krajine otvorili svoje kancelárie a do 24 hodín na požiadavku úradov odstránili problematický obsah na internete. Spoločnosti vyjadrili proti týmto ustanoveniam nesúhlas.Hlasovanie sa uskutočnilo dva dni po tom, čo v niekoľkých mestách a provinciách krajiny vyšli do ulíc tisícky demonštrantov, aby vyjadrili nesúhlas s plánom vytvorenia nových ekonomických zón pre zahraničné investície. Tieto plány podnietili protičínske nálady vo Vietname, píše Reuters.Pred utorkovým hlasovaním boli mimoriadne posilnené bezpečnostné opatrenia. Polícia postavila pred budovou vietnamského Národného zhromaždenia v hlavnom meste Hanoj barikády.Demonštranti vyjadrili v nedeľu nesúhlas aj s novým zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Experti a aktivisti tvrdia, že môže krajine spôsobiť ekonomické škody a potlačiť slobodu prejavu na internete.Spojené štáty a Kanada predtým vyzvali Vietnam, aby hlasovanie odložil a opätovne preskúmal zákon, aby sa uistil, že je v súlade s medzinárodnými pravidlamiVietnamské úrady tvrdia, že zákon je nevyhnutný pre obranu záujmov obyvateľov a národnej bezpečnosti v krajine, píše agentúra AP.