Vietnamci bojujú proti zákonu, ktorý môže zvýhodniť investorov z Číny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanoj 11. júna (TASR) - Vietnamská polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá proti demonštrantom, ktorí v nedeľu protestovali na juhu krajiny proti návrhu zákona o osobitných ekonomických zónach, ktorý podľa nich môže zvýhodniť zahraničných investorov, najmä tých z Číny.Ani tieto policajné opatrenia však demonštrantom v provincii Binh Thuan nezabránili v prieniku do vládnej budovy, kde došlo k zničeniu majetku.Podľa úradov sa policajným zložkám podarilo rozohnať dav a obnoviť poriadok až v pondelok po polnoci.Súčasťou protestov v provincii Binh Thuan bola aj blokáda diaľnice, ktorá trvala asi desať hodín.Miestne denníky na svojich weboch informovali, že v súvislosti s vandalskými útokmi bolo zadržaných najmenej 102 ľudí.Informovala o tom v pondelok agentúra AP. Dodala, že vietnamský parlament v pondelok odložil schvaľovanie návrhu zákona na október. Vláda tento odklad vysvetlila tým, že návrh, ktorého cieľom je poskytnúť "podporu (ekonomickému) rozvoju a inštitucionálnym novinkám" v regióne, sa takto získa čas na hlbšiu analýzu situácie.Podobné demonštrácie sa v nedeľu konali aj v Hanoji a Hočiminovom Meste, dodala AP.Jednou z najkontroverznejších klauzúl je možnosť prenájmu pôdy pre cudzincov v troch osobitných ekonomických zónach na 99 rokov. Vláda už medzičasom deklarovala, že tento zámer prehodnotí v súlade so zákonom, ktorý platí v súčasnosti a umožňuje prenájom pôdy do 70 rokov.Vietnamci vo všeobecnosti majú voči Číne dlhodobú nedôveru, napísala AP. Vietnam je jedným z najdôraznejších kritikov čínskej výstavby a militarizácie umelých ostrovov v reťazci Spratlyho ostrovov v sporných vodách Juhočínskeho mora.