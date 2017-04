Vietnamský súd odsúdil osem ľudí na smrť za pašovanie heroínu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanoj 28. apríla (TASR) - Za pašovanie heroínu odsúdil hanojský ľudový súd vo štvrtok osem ľudí na smrť, informovali dnes vietnamské štátne médiá.Za pašovanie 303 kilogramov heroínu do Číny v období od roku 2004 do rozbitia pašeráckej siete v roku 2015 uznal súd vinnými 11 ľudí a nad ôsmimi z nich vyniesol hrdelný trest.Zvyšní traja dostali doživotie, vrátane šéfky skupiny Sang Minh Chau, ktorej zachránilo život, že má dieťa do troch rokov veku.Vietnam má jedny z najprísnejších protidrogových zákonov vo svete. Už prechovávanie 100 gramov heroínu alebo 20 kilogramov ópia sa trestá smrťou. Od roku 2013 vykonávajú v krajine popravy smrtiacou injekciou, dovtedy odsúdených popravovali zastrelením, uviedla tlačová agentúra AP.