Vietor a kašovitý sneh komplikujú dopravu, hlásia aj smrteľnú nehodu

RSÚC: V okrese Levice husto sneží a tvorí sa poľadovica, cesty sú zjazdné

Banská Bystrica 1. februára (TASR) – V dôsledku veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok v Banskobystrickom kraji (BBSK) sú uzatvorené do odvolania hraničné priechody s Maďarskom v obciach Slovenské Ďarmoty v okrese Veľký Krtíš, Šiatorská Bukovinka v okrese Lučenec a Kráľ v okrese Rimavská Sobota pre nákladnú dopravu. Dôvodom je predchádzajúce uzatvorenie horských priechodov Šturec a Donovaly v okrese Banská Bystrica pre nákladné motorové vozidlá nad 10 metrov. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.„Až do zlepšenia poveternostných podmienok bude na cestách BBSK maximálny počet policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície,“ uviedla hovorkyňa s tým, že polícia vzhľadom na husté sneženie upozorňuje vodičov na zvýšenú opatrnosť a pozornosť pri jazde motorovými vozidlami. „Aj keď sú cesty priebežne upravované, odporúčame vodičom zvážiť jazdu do zlepšenia podmienok zjazdnosti komunikácií,“ dodala.Polícia podľa jej slov aktuálne dokumentuje smrteľnú dopravnú nehodu dvoch kamiónov a osobného motorového vozidla na ceste I/71 pri obci Fiľakovské Kľačany. „Komunikácia je neprejazdná, obchádzková trasa vedie po ceste III. triedy cez obce Prša, Buzitka a Veľké Dravce. Premávka je riadená políciou,“ povedala hovorkyňa.Ako informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojej internetovej stránke, intenzívne nočné a predpoludňajšie sneženie na juhu BBSK spôsobilo, že na všetkých cestách regiónu sa miestami nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu v hrúbke jedného až piatich centimetrov.Najviac snehu je na ceste od Tisovca v okrese Rimavská Sobota do Muráňa v okrese Revúca a ďalej smerom na Červenú Skalu v okrese Brezno. Cestári v tomto úseku hlásia miestami kašovitý sneh hrubý štyri až päť centimetrov.Kašovitá snehová vrstva hrubá jeden centimeter je podľa nich aj na hlavnom južnom ťahu od Kriváňa v okrese Detva po Ružovú Osadu na hranici okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Rovnaká snehová situácia je miestami i na horskom priechode Zbojská nad Tisovcom, v úseku od tohto mesta do obce Hrachovo či na ceste od Kráľa smerom na hraničný priechod do Maďarska v okrese Revúca.Na cestnom ťahu z Lučenca do Veľkého Krtíša, ako aj z Lučenca do Fiľakova a ďalej smerom na hraničný priechod v Šiatorskej Bukovinke hlásia pracovníci SSC kašovitý sneh hrubý jeden až dva centimetre.V celom okrese Levice od utorka (31.1.) nepretržite husto sneží a tvorí sa poľadovica. Ako TASR informoval vedúci Regionálnej správy a údržby ciest, strediska Levice, (RSÚC) Peter Drábik, všetky cesty okresu Levice sú zatiaľ zjazdné."Zhruba od včerajšieho obeda až do dnešného rána tu máme poľadovicu, pričom približne do 6.30 h nám tu intenzívne snežilo. Zatiaľ sú však všetky cesty zjazdné, dokonca prechádzam cez najhoršie úseky ako napríklad Veľký Ďur, časť Rohožnica," informoval Drábik s tým, že na cestách sa nachádza mierna vrstva snehu a celá technika RSÚC je v teréne. "Na cestách pracuje 24 sypačov a postupne nasadzujeme aj traktory, štyri honky a nakladače. Máme vonku všetko, dokonca aj zálohy," dodal s tým, žeby dnes husté sneženie malo prechádzať do dažďa, a tak by sa na cestách mal tvoriť hustý mokrý sneh.V okrese Nové Zámky je dopravná situácia stabilná s výnimkou obce Kolta, kde sa ráno skrížil kamión. "Cesty sme začali posypávať od včerajšieho poobedia, keď začalo pršať, aby to nezamrzlo. Momentálne je menší problém v obci Kolta, kde sa spriečil prázdny kamión, no po jeho odtiahnutí bude všetko v poriadku. Všetky cesty v okrese Nové Zámky sú zjazdné," povedal vedúci RSÚC, strediska Nové Zámky, Valentín Gál, pričom je takisto celá ich technika v teréne.Aj v Komárňanskom okrese je situácia zatiaľ stabilná. "Cesty sú posypané, sneh už nepadá. Na vozovkách sa nachádza tenká kašovitá vrstva snehu hrúbky maximálne jeden až 1,5 centimetra, no všetky cesty okresu Komárno sú zjazdné," vyjadril sa Ladislav Dombi, ktorý je poverený zastupovaním RSÚC, strediska Komárno.Podľa jeho slov sa cesty v okrese Komárno posypávali v nočnej aj v rannej zmene. "Od rána vidím na cestách policajné hliadky, ktoré vodičov svojou jazdou brzdia. Pokladám to za dobrú spoluprácu polície s RSÚC," dodal, pričom Regionálna správa a údržba ciest, stredisko Komárno, má v teréne deväť posypových vozidiel. Podľa jeho ďalších slov traktory s radlicami zatiaľ nepoužili, pretože vrstva snehu zatiaľ nie je v takom stave, aby ich použitie malo efekt. Pristúpia však aj k odstráneniu súčasnej tenkej vrstvy kašovitého snehu na cestách.