Vietor, záveje a snehové jazyky - toto vás neminie na našich cestách

Prvý situačný stupeň na cestách pod Tatrami naďalej pretrváva

Bratislava 5. januára (TASR) - Na cestách na takmer celom území Slovenska sa môžu počas dnešného dňa tvoriť snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Výnimku tvoria iba okresy Bratislava, Komárno a Dunajská Streda.Meteorológovia taktiež upozorňujú na silný vietor, ktorý sa bude dnes vyskytovať jednak na západnom Slovensku, kde dosiahne v nárazoch rýchlosť 18 - 21 m/s. Na hrebeňoch hôr zas bude fúkať vietor v nárazoch rýchlosťou až 32 - 36 m/s. V okresoch Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie sa zas ľudia musia pripraviť na vietor o sile 18 - 23 m/s.Dnes v noci očakáva SHMÚ aj pokles teplôt. V okresoch na severe stredného a východného Slovenska miestami klesne teplota vzduchu na úroveň -15 až -18 stupňov Celzia.Cesta v smere z obce Štrba do Šuňavy v okrese Poprad je z dôvodu silného vetra, sneženia a tvorby snehových závejov naďalej uzatvorená. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre oblasť Poprad Marián Barilla pre TASR potvrdil, že naďalej je na cestách pod Tatrami vyhlásený prvý situačný stupeň pre okresy Poprad a Kežmarok."Silný vietor a sneženie pretrvávalo aj počas nočných hodín, nad ránom na väčšine územia prestalo snežiť," priblížil aktuálne podmienky pod Tatrami Barilla. Na viacerých úsekoch ciest sa nachádza od dvoch do päť centimetrov utlačeného a kašovitého snehu. V dôsledku silného vetra sa miestami tvoria snehové jazyky a záveje. Počas noci sa v dôsledku mínusových teplôt na viacerých miestach vytvárala aj poľadovica. "V teréne sa nachádza 28 strojov na údržbu ciest," doplnil.Podľa jeho slov sneh pretrváva najmä vo Vysokých Tatrách, kde fúka silný vietor, v dôsledku čoho sa tvoria snehové jazyky a záveje. "So sprejazdnením cesty zo Štrby do Šuňavy začneme, keď sa ustáli počasie a nebude fúkať silný vietor," vysvetlil Barilla.Jaroslav Štofko zo Správy a údržby ciest PSK uviedol, že na cestách v okrese Kežmarok a Stará Ľubovňa fúka nárazový vietor, miestami sa vyskytuje silné sneženie, viditeľnosť je znížená a na cestách sa tvoria snehové jazyky a záveje. Počas stredy 4. januára sa inertným materiálom v oblasti Popradu posypalo 912 kilometrov a ďalších 1370 kilometrov ciest soľou.V lokalite Starej Ľubovne to bolo 793 kilometrov ciest inertným materiálom a 580 kilometrov soľou. Podľa Štofka bolo v Prešovskom kraji počas stredy nasadených 110 mechanizmov, ktoré pluhmi odhrnuli sneh na 11.873 kilometroch ciest. Z toho najviac, 3907 kilometrov, bolo v lokalite Popradu, kde bolo zároveň nasadených 28 mechanizmov na údržbu ciest.