VÍGĽAŠSKÁ HUTA KALINKA: Obecný úrad stále čaká na obnovu

Vígľašská Huta Kalinka 7. septembra (TASR) - Plánovaná rekonštrukcia Obecného úradu vo Vígľašskej Hute Kalinke v okrese Detva stále čaká na realizáciu. Výzvu, na základe ktorej obec požiadala o nenávratný finančný príspevok, totiž Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vlani zrušila.uviedol pre TASR starosta Jozef Tuček.dodal.Pre dedinu so zhruba 350 obyvateľmi by to bola najväčšia investícia za ostatné roky. Starosta hovorí, že náklady na rekonštrukciu sú asi 200.000 eur.Obec chcela tento rok zrealizovať aspoň výmenu kotlov v kultúrnom dome. O dotáciu vo výške 40.000 eur požiadala koncom roka 2016 envirofond. Staré kotly na tuhé palivo chcela nahradiť novými, na vykurovanie peletami.konštatoval.