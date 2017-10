Víkendová zmena času ovplyvní jazdu troch nočných vlakov

Ilustračné foto Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 23. októbra (TASR) - Blížiaca sa zmena času v noci zo soboty 28. októbra na nedeľu 29. októbra ovplyvní jazdu troch nočných vlakov štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).V nedeľu 29. októbra dôjde totiž v skorých ranných hodinách k zmene letného času z 03.00 h na 02.00 h stredoeurópskeho času.priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Konkrétne zmena zasiahne vlak EuroNight Bohemia, ktorý vyráža o 19.46 h z Humenného a smeruje do Prahy. Do stanice Čadca tak v nedeľu ráno príde o 1.59 h letného času, ale odíde až o 2.01 h stredoeurópskeho času.Podobne aj rýchlik Zemplín, ktorý o 21.54 h vyráža z Humenného, bude v stanici v Ružomberku stáť hodinu. Príde tam o 2.01 h letného času a vyrazí zo stanice až o 2.03 h stredoeurópskeho času s príchodom do Bratislavy o 6.05 h.V opačnom smere bude rýchlik Zemplín, ktorý vyráža z Bratislavy o 23.45 h, stáť v stanici Žilina, kam príde o 2.31 h letného času a odíde o 2.43 h stredoeurópskeho času. Vlak smeruje do Humenného s príchodom o 7.50 h.