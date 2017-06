Víkendové jazdy cyklobusom upravili pre cezpoľných cykloturistov

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 11. júna (TASR) – Medzi cykloturistami obľúbený banskobystrický cyklobus jazdí od soboty (10.6.) podľa mierne zmeneného cestovného poriadku. Ako TASR informoval Jiří Pěč, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko, chcú tak vyhovieť "cezpoľným" cyklistom, ktorí sa do mesta pod Urpínom musia dopraviť vlakom.konštatoval Pěč.Aby sa turisti v pokoji stihli na Šachtičkách po vyvezení poprechádzať a občerstviť a následne odviezť späť do Banskej Bystrice, došlo aj k posunu času odchodu cyklobusu zo Šachtičiek o 60 minút neskôr. Za účelom skrátenia nevyužiteľného času prestoja na konečnej zastávke trasy Podkonice došlo tiež k zmene času odchodu spoja z Podkoníc o 25 minút skôr, teda na 14.05 h.Ako Pěč dodal, cykloturisti v sobotu oslávili prvé výročie projektu CykloKorytnička a OOCR pre nich pripravila špeciálnu bezplatnú jednorazovú linku z Banskej Bystrice do Korytnice a späť.